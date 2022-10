Wie „Band Aid“ vom Bodensee: Musiker komponieren Weihnachtssong für den guten Zweck

„Wishing you a merry Christmas“, so lautet der Titel des Lieds, das für einen wohltätigen Zweck Geld einspielen soll. Das Projekt von Pat De Troit von der Slick Rock Circus Band lehnt sich damit an Projekte aus den achtziger Jahren wie Band Aid oder USA for Africa an. Erscheinen soll der Song am ersten Advent und Einnahmen werden der Organisation Herzenssache zugutekommen.

Die Idee, einen Song für einen wohltätigen Zweck aufzunehmen, existiere schon eine ganze Weile, sagt Pat De Troit. Erneut aufgekommen sei diese aber erst wieder während Corona, als er auf ein von ihm selbst geschriebenes, älteres Lied stößt, wie er erzählt. Auf Vorlage dieses Stücks sei dann in Zusammenarbeit mit 22 anderen Musikern der Pop-Rock-Weihnachtssong entstanden.

Worum es in dem Lied geht

Zusammengefunden haben die Musiker auf verschiedene Weise. „Ich mache seit 40 Jahren Musik, über die Jahre baut man sich ein Netzwerk auf“, sagt Pat De Troit. Manche seien nicht so begeistert von der Idee, einen Weihnachtssong zu spielen gewesen, erzählt das Bandmitglied, jedoch sei die Resonanz zu ihrem Projekt bisher sehr positiv.

Kevin Müller und JoJo Hyne im Tonstudio. (Foto: privat)

Das Lied sei in drei Themen unterteilt, wie Pat De Troit schildert. Im ersten Teil soll es um Situationen in der Familie gehen. Der zweite Teil soll vor allem an die Katastrophe im Ahrtal erinnern und Hoffnung für die Menschen transportieren. Am Schluss des Songs sollen dann die Zuhörer dazu animiert werden, sich kritisch mit den Medien auseinanderzusetzen.

Große Teile des Lieds haben die Musiker schon im Rahmen einer „Recording Party“ eingespielt, die in den Räumen des Klangkulturvereins in Klufternstattgefunden hat. Der Klangkulturverein besteht aus 22 Bands und fördert Rockmusik im Bodenseeraum.

Auch eine CD wird veröffentlicht

Neben dem Song ist auch ein Musikvideo geplant, das auf der Internetseite YouTube erscheinen soll. Der Song selbst wird auf verschiedenen Streaming-Plattformen wie Spotify, iTunes oder Deezer zu hören sein, wie Pat de Troit berichtet. Außerdem planen die Musiker, auch eine CD zu veröffentlichen, die zwei Versionen des Lieds beinhalten soll. Ein Ziel der Künstler ist es zudem, dass „Wishing you a merry Christmas“ im Radio zu hören sein wird.

Gemeinsame Sache für den guten Zweck: Die Musiker JoJo Hyne, Thomas Buds und Pat DeTroit. (Foto: privat)

Alle Musiker würden komplett ehrenamtlich den Song aufnehmen, was gar nicht so einfach sei, wie Pat De Troit erklärt, da manche Prozesse sehr kostspielig sein könnten. So seien sie froh, dass sie mit Kevin Müller einen Toningenieur gefunden hätten, der die nötigen Kontakte besitzt, um das Lied kostenlos zu produzieren.

Geplant ist alle Einnahmen an die Kinderhilfsaktion Herzenssache zu spenden. „Weihnachten ist für mich auch Geben, nicht nur Nehmen“, beschreibt es Pat De Troit.