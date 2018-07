Wie aus Förderung leicht Überforderung wird

Alle wollen nur das Beste für ihr Kind. Babyschwimmen, Englisch-Unterricht schon im Kindergarten, Musikunterricht, Einser-Abitur und Studium an einer renommierten Universität. Dass aus Förderung aber schnell Überforderung werden kann, erlebt Otto Herz, der zu einem Vortrag nach Friedrichshafen in die Musikschule gekommen ist, immer wieder. Aus Neugier werde dann Frustration. Der 67-Jährige stellt das heutige Schulsystem mit seiner selektierender Benotungspraxis, der frühen Einteilung in die verschiedenen Schulformen und den starren Lehrplänen an den Pranger.

Herz‘ Vorstellung von der Schule der Zukunft macht vor allem aus, dass Schüler mit Freude lernen. Kinder hätten ein natürliches Lernbedürfnis. Dies gelte es zu erhalten, erklärt der Pädagoge, der die Laborschule in Bielefeld mit aufgebaut hat. Hier werden seit 1974 immer neue Formen des Lernens und Unterrichtens ausprobiert. Derzeit praktiziert werde eine Art Großraumschule, in der die Schüler die für sie beste Lernsituation aussuchen könnten – sei es der eigene Schreibtisch, die Kleingruppe, eine Podiumsdiskussion oder ein spezifisch ausgestatteter Werk- oder Musikraum. „Man kann es sich nur vorstellen, wenn man es gesehen hat“, erklärt Herz. „In der Regel ist es leiser als in einem Klassenzimmer.“

Die Schule sei dazu da, die besonderen Fähigkeiten eines jeden Schülers herauszubilden. Dafür müsse ein großes Spektrum an Fächern angeboten werden. Aber auch die „vierfache Verantwortungsgemeinschaft“ aus Schülern, Eltern, Lehrern und Partnern im Gemeinwesen sei unerlässlich.

Herz fordert für die Schule der Zukunft den Lernbereich Zukunftsstudie. Hier sollten Schüler lernen, mit der Problematik der Ungewissheit besser umgehen zu können. Außerdem sollten Schüler wöchentlich Verantwortung im Gemeinwesen übernehmen, etwa in Form von Mitarbeit in sozialen Einrichtungen oder Vereinen. Sie würden auf diese Weise erfahren, dass sie gebraucht würden, meint Herz. Im Fach Weltethos werde gelehrt, mit der Vielfalt der Kulturen und Religionen umzugehen. Nicht zuletzt sei es entscheidend, positive Lernerlebnisse zu schaffen.

Dass zwischen Herz‘ Visionen und der Realität an den Schulen zum Teil noch Welten liegen, wurde in der anschließenden Podiumsdiskussion deutlich. Neben dem Reformpädagogen stellten sich auch der SPD-Landtagsabgeordnete Norbert Zeller und Josef Brugger, Schulleiter der Pestalozzi-Schule, den Fragen der Zuhörer. Viele Lehrer waren gekommen und machten ihrem Ärger über die Politik Luft. Herz riet dazu, sich schrittweise Ziele zu setzen. Man müsse nicht alle Vorgaben von oben stillschweigend erfüllen: „Wir müssen die Möglichkeit zum Widerstand haben, wenn die Obrigkeit etwas Unsinniges verordnet.“ (sas)