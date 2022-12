Wie aus der Messehalle A1 eine Fußballarena wird

Tickets, Mannschaften und Spielplan des MTU-Cups:

24 Mannschaften starten am Samstag, 3. Dezember, und Sonntag, 4. Dezember, beim MTU-Cup in der Friedrichhsafener Messehalle A1. Neben acht lokalen Mannschaften bringen Teams wie Manchester United oder FC Barcelona internationalen Glanz an den Bodensee. Die Spanier sind wieder mit zwei Mannschaften angereist und wollen zum dritten Mal in Folge den Titel beim MTU-Cup holen.

Gruppe M: RB Leipzig, Ajax Amsterdam, Altinordu Izmir FK, FSV Mainz 05, Union MBK, VfB Friedrichshafen II.

Gruppe T: Eintracht Frankfurt, FC Kopenhagen, FC Schalke 04, Olympique Marseille, SGM FC/SC Friedrichshafen, SGM Fischbach/Schnetzenhausen.

Gruppe U: FC Barcelona „Grana“, Manchester United, FC Bayern München, KRC Genk, MTU-LZ, FV Langenargen.

Gruppe 22: FC Barcelona „Blau“, VfB Stuttgart, FC Chelsea, Borussia Dortmund, VfB Friedrichshafen, TSV Tettnang.

Los geht es in der Messehalle A1 am Samstag ab 8.30 Uhr mit den Spielen in den Gruppen M und T. Die Auftaktbegegnung lautet RB Leipzig gegen Ajax Amsterdam. Ab 12 Uhr steigen die Mannschaften aus den Gruppen U und 22 ins Geschehen ein. Im ersten Spiel der Gruppe U kommt es gleich zum Knaller zwischen FC Barcelona „Grana“ und Manchester United – beides Kandidaten auf den Titelgewinn am Bodensee. Gespielt wird am Samstag bis etwa 19 Uhr, dann ist die Gruppenphase beendet.

Auch am Sonntag stehen die U15-Fußballer ab 8.30 Uhr auf dem Kunstrasen in der Messehalle A1. Dann stehen die Spiele in den Endrundengruppen A, B, C und D an. Jeweils vier Teams pro Vorrundengruppe kommen weiter. Das Finale ist am Sonntag gegen 15.40 Uhr.

Tageskarten kosten zwischen zehn und 17 Euro, Dauerkarten zwischen 28 und 32 Euro. Alle weiteren Informationen zum Turnier, dem Spielplan und den Tickets gibt es unter:

www.mtu-cup.de (tk)