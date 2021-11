Eine Geste, doch wichtig: Auch in diesem Jahr wurde der Gedenkstein für Elsa Hammer (ein sogenannter Stolperstein) in Fischbach wieder gereinigt und poliert. Während einer Mahnwache wurde der 1943 nach Auschwitz deportierten jüdischen ehemaligen Mitbürgerin gedacht. Bundesweit fanden am Abend des 9. November Putzaktionen an den Stolpersteinen und Mahnwachen zur Erinnerung an die Ereignisse der „Reichskristallnacht“ statt. Foto: Sybille Boerner