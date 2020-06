Wickers haben die Segel immer richtig gesetzt

Auf 60 gemeinsame Ehejahre haben am Donnerstag Ernst Wicker und Beatrice Wicker-Heil zurückgeblickt. Den Tag ihrer diamantenen Hochzeit haben sie mit einem Ausflug ins Allgäu verbracht. Gefeiert wird mit der Familie erst in einigen Wochen.

Wenn Ernst Wicker erzählt, wie er seine Beatrice kennengelernt hat, könnte man meinen, es sei erst gestern gewesen. Dabei liegt die Geschichte schon 64 Jahre zurück. Auf der anderen Seeseite in dem kleinen Ort Horn hat er sie bei einer Maiandacht entdeckt, als sie einige Reihen vor ihm saß. „Lieber Gott, wenn ich einmal zum Heiraten kommen sollte, dann schick mir bitte eine wie diese“, hatte er sich damals gedacht. „Der liebe Gott hat mich erhört und mir genau diese Frau geschickt“, sagt Ernst Wicker mit einem liebevollen Blick zu seiner Ehefrau.

Über Jahrzehnte hinweg erfreut Erwin Wicker die Menschen in seiner Umgebung mit der Ziehharmonika. So auch damals in Horn, wo er als junger Raumausstattergeselle Berufserfahrung sammelte. Bei einem dieser Abende war auch die 16-jährige Beatrice Heil dabei. Beim ersten Date – einem Kinobesuch – konnten die beiden gerade noch verhindern, dass Mutter und Schwester als Anstandsdamen mitgingen. Damals begann die Liebe der beiden, die nun schon mehr als 60 Jahre währt.

Das gemeinsame Leben nahm Fahrt auf. 1958 Meisterprüfung, 1959 Verlobung und Geschäftsübernahme der Sattlerei Satzger in Fischbach, die seinem Onkel gehörte. Die Hochzeitsglocken läuteten am 4. Juni 1960 in der Fischbacher St.-Magnus- Kirche. Zwischen 1961 und 1964 machten drei Mädchen die Familie komplett.

Gemeinsam bauten Wickers ihr Raumausstattungsgeschäft In der Fischbacher Poststraße aus. Mit einem Schweizer Handelsdiplom in der Tasche, kümmerte sich Beatrice Wicker-Heil Um alle anstehenden Büroarbeiten. In der Schule sei Buchhaltung nicht ihr Lieblingsfach gewesen. „Und ausgerechnet damit hat es mich getroffen“, sagt sie mit einem Schmunzeln.

Erwin Wicker war nicht nur geschäftstüchtig und beschäftigte in Hochzeiten 14 Mitarbeiter, er war auch in der Freizeit sehr rührig. 1962 gehörte er zu den Mitbegründern der Bächlesfischer, 1964 kam er zum Häfler Elferrat. Unter anderem war er zwölf Jahre lang Regisseur bei den Bürgerbällen und ließ sein Know-how und seine Kreativität in die Dekoration einfließen. Seit 2014 ist er Ehren-Elferrat.

Von 1952 bis 1978 leistete Ernst Wicker Erste Hilfe im DRK-Bereitschaftsdienst. Auch lokalpolitisch war er aktiv und saß von 1975 bis 1980 für die CDU im Gemeinderat. Beatrice Wicker-Heil kümmerte sich derweil um Kinder und Haushalt. Acht Enkelkinder und zwei Urenkel gehören mittlerweile zur Familie.

Geteilt haben die Wickers ihre Leidenschaft fürs Segeln. Während Beatrice die gemeinsamen Törns auf dem Bodensee und dem Mittelmeer genoss, zog es ihren Mann noch weiter hinaus: Venezuela, Mexiko, Kuba bleiben unvergessen. Schweren Herzens haben sie vor drei Jahren ihre Segelyacht „Isacadia III“ – benannt nach den Töchtern Isabella, Carmen und Claudia, aus Altersgründen verkauft. Im Juli soll das Ehejubiläum mit einer Familienfeier auf der Motoryacht „Emily“ in Horn begangen werden. Dann kehrt das Ehepaar dorthin zurück, wo alles begann.