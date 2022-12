Wichtiges für Existenzgründer kompakt an sechs Abenden

Im Rahmen einer sechsteiligen Seminarreihe der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) erhalten Gründungswillige kompaktes Wissen von Expertinnen und Experten, das ihnen den Einstieg in die eigene Selbstständigkeit erleichtern soll. Ab sofort können sich Interessierte unter wf-bodenseekreis.de/news-events/veranstaltungen kostenfrei anmelden.

Wer sich den Traum vom eigenen Unternehmen erfüllen möchte, braucht neben einer zündenden Geschäftsidee für den langfristigen Erfolg einen fundierten Plan. Es gilt zu überlegen, ob eine Existenzgründung im Haupt- oder Nebenerwerb der richtige Weg ist. Genauso wichtig sind Kontakte zu Expertinnen und Experten sowie ein gutes Netzwerk innerhalb der Branche und zur potenziellen Kundschaft. Die Seminarreihe der WFB vermittelt kompakte Informationen und praktische Erfahrungen für Existenzgründerinnen und -gründer. Sie zeigt Wege in die Selbstständigkeit auf und bringt die Teilnehmenden mit erfahrenen Expertinnen und Experten sowie anderen Gründungsinteressierten zusammen.

Unter dem Titel „Selbstständigkeit, Gründung, Start-Up – wie packe ich es an?“ startet die Seminarreihe am Mittwoch, 25. Januar ab 17 Uhr online. Patrick Hummel (WFB) wird einen Einblick in die Phasen einer Existenzgründung und die dafür benötigten Rahmenbedingungen geben. Im Anschluss können die Teilnehmenden ein Live-Interview mit der Landwirtin und Unternehmerin Linda Kelly (Biolandhof Kelly) zu ihrer persönlichen Gründungsreise verfolgen. Im zweiten Teil am 8. Februar erläutern die Referenten Jürgen Kuhn (IHK Bodensee-Oberschwaben) und Markus Baunach (Volksbank Friedrichshafen-Tettnang), wie ein Businessplan aufgebaut sein sollte und welche Finanzierungsmethoden für Gründungsvorhaben geeignet sind. Bernhard Brugger (Brugger und Partner Steuerberatungsgesellschaft) gibt am 8. März Auskunft über mögliche Rechtsformen und die sich daraus ergebenen Steuern. Am 26. April beleuchten Horst Kohler (R+V Allgemeine Versicherung) und Peter Zimmermann das Thema soziale Absicherung. Die ersten vier Seminare der sechsteiligen Reihe GründungsKompass Bodensee finden online statt.

Um den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, sich auch persönlich mit Referierenden und anderen Gründerinnen und Gründern auszutauschen, finden die letzten beiden Seminarteile der Reihe über IT-Sicherheit & Datenschutz sowie zum Thema Verkauf in Präsenz statt. Bei der Teilnahme an mindestens vier Terminen wird auf Anfrage eine Teilnahmebescheinigung, die im Rahmen des eigenen Gründungsprozesses verwendet werden kann, ausgestellt. Die Termine können auch einzeln besucht werden.