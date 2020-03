Unterstützt von vielen mitgereisten Friedrichshafener Fans haben die Volleyballer des VfB Friedrichshafen am Samstagabend das Derby gegen den TV Rottenburg mit 3:1 (25:22, 25:20, 21:25, 25:21) gewonnen.

1600 Zuschauer verfolgten die Partie in der Tübinger Paul Horn-Arena. Sie sahen ein gutes Spiel mit vielen Abwehraktionen auf beiden Seiten. Auch TVR-Trainer Christophe Achten fand trotz seiner Enttäuschung positive Worte für sein Team: „Wir waren viel besser als in Bühl, aber haben leider keine Punkte geholt“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Gastgeber präsentierten sich gut aufgelegt, ein Ass und zwei Blocks konnte der TVR bereits auf seinem Konto verbuchen, bis Krisko den Ball lang die Linie zum Ausgleich schlug (5:5). Es ging Kopf an Kopf weiter. Dann verwandelte Günthör am Netz eine missratene Annahme der Rottenburger direkt und die Häfler gingen mit drei Punkten in Führung (14:11). Doch das ließ der Gegner nicht auf sich sitzen, punktete dreifach in Folge (14:14) und VfB-Trainer Michael Warm nahm die Auszeit. Bis Satzende ging es im Gleichschritt: Rottenburg legte vor, der VfB zog nach. Dann scheiterte Gjorgiev an der Rottenburger Abwehr, bekam seinen Angriff ein ums andere Mal nicht durch und Warm nahm erneut die Auszeit (20:22). Die half, um auszugleichen und dann war der VfB am Zug. Der eingewechselte Malescha holte den Satzball, im Dreierblock pflückten die Häfler anschließend den Angriff der Rottenburger und holten sich Satz Nummer eins (25:22).

Malescha blieb auf dem Feld und nach einem erneuten Kopf-an-Kopf Rennen hatte der VfB im Schlussspurt das bessere Ende. Rottenburg trug mit zwei Aufschlagfehlern (23:19 und 25:20) dazu bei, dass der VfB Durchgang zwei holte.

Martti Juhkami, der beim 16:16 im zweiten Satz eingewechselt wurde, blieb auch in Durchgang drei auf dem Feld. Doch von Beginn an waren es die Rottenburger, die ihr Spiel durchzogen und die Häfler kamen nicht in ihren Rhythmus (3:5,14:19, 21:25) und mussten den Durchgang an Rottenburg abgeben.

Der TVR legte nach mit einer Serie: Beim 3:0 zu Beginn des vierten Satzes hatte der TVR schon zwei krachende Blocks gesetzt und einen langen Ballwechsel spektakulär beendet. Jetzt war der TVR am Drücker und die Häfler wackelten spürbar. Michael Warm holte – nach einigen Wochen Verletzungspause – Routine-Libero Markus Steuerwald aufs Feld, um die Annahme zu stabilisieren. Dennoch wurde der Satz heiß mit beherztem Kampf von beiden Teams. Bis zum 18:18 hatte Rottenburg alle Chancen, doch dann liefen die Gäste heißer als heiß. Krisko brachte die Häfler in Führung (20:18), Mote verlängerte (22:19). Malescha verwandelte den Matchball und beschwerte den Häflern damit den wichtigen Sieg um die besten Plätze in der Tabelle.