Wettkampfpraxis für Häfler Schwimmer

Für fünf Schwimmer des SV Friedrichshafen ist zuletzt etwas Normalität in den Alltag zurückgekehrt. Marcel Poness, Finn Nestle, Lisa Kinast, Lukas Klimt und Romy Kiefer haben sich zuletzt endlich mal wieder dem Wettkampf gestellt.

Ihr Können durften die fünf Häfler beim Stuttgarter Schwimmfest zeigen. Diese Möglichkeit bekamen sie, weil sie zu den Kaderschwimmern gehören. Die jungen Athleten des SVF erbrachten gute Leistungen. Nach mehreren Steigerungen erreichten sie einige persönliche Bestzeiten und Klimt holte auch zwei Medaillen für den Verein. So behauptete Klimt sich in den Hauptdisziplinen Schmetterling und Freistil. Hervorzuheben ist seine Leistung über 50 Meter Schmetterling – mit einer Zeit von 28 Sekunden und 33 Sekunden landete er auf Rang zwei. Kiefer lieferte sich über 100 Meter Rücken ein enges Duell um Platz 3, trotz einer guten Zeit von einer Minute und 16,95 Sekunden erreichte die Neunjährige am Ende aber nur den fünften Platz. Ebenfalls knapp das Treppchen verpasste die Siebenjährige Kinast, die über 200 Meter Brust schwamm. Nestle und Poness kamen nicht über Mittelfeldplatzierungen hinaus, freuten sich jedoch über persönliche Bestzeiten.

Ein starker Auftritt gelang den SVF-Schwimmern beim Hofheimer Vergleichswettkampf. Bei 15 Starts gab es elf Siege.