Wetterexperte: „Der Winter wird seine Krallen noch zeigen“

Kaum hat sich am Mittwoch der aufbrausende Ulli beruhigt, lässt es am Donnerstag auch schon die turbulente Andrea krachen. Und das sind nicht die einzigen beiden Sturm- oder Orkantiefs, die das Wetter in diesem Winter bestimmen.

„Im Moment geht es zu wie auf einer Rennstrecke, vom Atlantik erreicht uns ein Tief nach dem anderen. Seit Anfang Dezember sind es bereits 15“, weiß Roland Roth von der Wetterwarte Süd. Seine Erklärung: „Wir haben eine stramme Westwetterlage.“

Auffällig sei daran vor allem, dass diese so lange anhalte. Ein Phänomen, das der Experte zuletzt öfters beobachtet: „Wenn ein bestimmtes Wetter vorherrscht, dann über einen ungewöhnlichen Zeitraum.“ Zum Beleg: Im Frühling 2011 war es über Wochen hinweg trocken, im Sommer regnete es tagelang, der Herbst zeichnete sich durch unerwartet viele Sonnenstunden aus, und jetzt folgt ein Sturm dem nächsten.

Der Vergleich mit dem zurückliegenden Winter zeigt außerdem, dass vor einem Jahr natürlich ebenfalls Tiefdruckgebiete ihre Spuren hinterließen. Nur diese trugen die Farbe Weiß: „Der Dezember 2010 war der niederschlagreichste Dezember seit Messbeginn“, berichtet Roland Roth. Was sich niederschlug, sei allerdings Schnee gewesen, während der Dezember 2011 vorwiegend Regen gebracht habe. Die Ursache: „Derzeit strömt die Luft vom Atlantik zu uns, und der hat im Hochwinter bis zu 15 Grad.“ Zwölf Monate zuvor hauchte hingegen Skandinavien seinen kalten Atem bis an den Bodensee.

Nicht umsonst ging im vergangenen Winter überall das Streusalz aus. In diesem Jahr hätten die Kommunen das körnige Material gebunkert und bräuchten es nicht, erinnert der Wetterfachmann aus Bad Schussenried. „Das ist nun mal Wetter, es kann extrem sein.“ Gründe, um sich zu wundern, findet er trotzdem: „Dass es an Weihnachten und an Silvester grün und mild war, ist bemerkenswert. An Silvester hatte es um Mitternacht bis zu zehn und am Neujahrstag bis zu 13 Grad.“ Wärmer sei es an einem 1. Januar lediglich 2007 gewesen, als das Thermometer im Höchstfall auf 14 Grad stieg.

Extremes Wetter nimmt zu

Temperaturen, die sofort an Erderwärmung und Klimawandel denken lassen. Wobei Roland Roth daraufhin weist, „dass der Begriff Klimawandel eine Zunahme der Extreme bedeutet. Dass es in 30 Jahren nur noch Winter ohne Schnee gibt, ist totaler Blödsinn.“ Vielmehr werde die weiße Pracht im einen Jahr ausbleiben und sich dafür im folgenden in ihrer ganzen Vielfalt präsentieren.

Was für außerordentliche Aussichten! Apropos: Und was ist in näherer Zukunft wettertechnisch angesagt? „Am Donnerstag zieht ein Sturm auf, der es in sich hat. Abzuwarten bleibt, welche Windgeschwindigkeiten es am Ende sein werden. Dazu prasselt am Bodensee der Regen, die Luft wird allmählich kühler.“ Ob es schneit, mag der Wetterexperte nicht vorhersagen.

Vorerst nicht, denn: „Ich bin ganz sicher, der Winter wird seine Krallen noch zeigen.“ Schließlich sei der Februar statistisch betrachtet der schneereichste Monat – obwohl er das in den vergangenen Jahren nicht gerade bewiesen habe. Roland Roth versichert: „Ich wäre sprachlos, wenn der Winter so warm und grün bleiben würde.“

Weiterlesen: "Andrea" tobt über dem Südwesten