Wetten, es geht um die Bahn, die Straße und einen Hubschrauber

Der Wunsch echter „Wetten, dass..?“-Fans, bei der Sendung am Samstagabend in Friedrichshafen live dabei zu sein, ist offenbar groß. Oder auch riesig, wenn man sich anguckt, was für Preise auf Ebay-Kleinanzeigen geboten werden.

Da sind Menschen offenbar bereit, für zwei Eintrittskarten mehr als 12.000 Euro zu zahlen. Das ZDF ist jedenfalls „not amused“ über den Handel im Internet. Man versuche, mit seinen „verfügbaren Möglichkeiten gegen den kommerziellen, gewinnbringenden Verkauf vorzugehen“, heißt es.

Nicht amüsiert war auch die Bodensee-Oberschwaben-Bahn, als sie bei der Ausschreibung der neuen Verkehre ausgebremst zu sein schien, weil sie die geforderten Bedingungen nicht erfüllen konnte. Die BOB, die seit Anfang der 90er-Jahre zwischen Aulendorf und Friedrichshafen vormacht, wie die Liberalisierung der Bahn erfolgreich funktionieren kann, sollte plötzlich zwischen Lindau und Stuttgart fahren.

Die „Schwäbische“ hat viel drüber geschrieben, und der Minister in Stuttgart lud aufgrund des öffentlichen Drucks zu einem Gespräch mit der BOB. Gut gemacht, finden wir.

Nach diesem Gespräch bleibt eine Frage: Wie kam es zu diesem Dilemma, das jetzt durch die Änderung der Ausschreibung wieder beseitigt werden soll? Scheinbar hat da doch jemand eine Ausschreibung von Schienenverkehren vorgenommen, der von der Materie vor Ort und den regionalen Gegebenheiten keine Ahnung hatte – und der Minister hat bei der Absegnung dieser Ausschreibung nicht richtig hingeschaut.

Apropos Minister, eben jener Verkehrsminister Winfried Hermann hat seine Finger auch im geplanten Bau der B 31-neu im Spiel. Und er spricht gerne von einem dreispurigen Ausbau.

Dass er das denken darf, es aber schlussendlich anders geplant wird, hat ihm jetzt Elmar Dittmann, Vertreter des Landesverkehrsministeriums, beim Gespräch mit Staatssekretär Michael Theurer (MdB/FDP) bescheinigt. Auch da bleibt es spannend, wie und wann die Straße endlich kommt.

Die einen jubeln, die andern motzen. Die Meinungen zur Verlegung des Rettungshubschraubers von Friedrichshafen nach Deggenhausertal gehen weit auseinander.

Um einen irrwitzigen Denkfehler zu korrigieren: Nein, der Hubi fliegt nicht nach einem Einsatz zuerst an seinen neuen Standort und Verletzte werden dann von dort mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren. Christoph 45 landet weiterhin direkt bei den zuständigen Kliniken.

Ob die bislang rein theoretische Expertenrechnung am Ende aufgeht, dass in Baden-Württemberg in Zukunft jeder Ort in 20 Minuten per Helikopter erreichbar ist, wird sich zeigen. Sichtbar ist in dem Gezerre um den Hubi schon längst geworden, dass konkurrierende Interessen im Hintergrund eine viel zu große Rolle gespielt haben.

Sind wir mal ehrlich: Im Notfall ist es einem Unfallopfer doch egal, woher genau der Hubschrauber angeflogen kommt. Viel tragischer: Zu später Stunde gilt es, darauf zu hoffen, dass es ein Helikopter aus der Schweiz oder Bayern rechtzeitig schafft. Denn für Flüge bei Nacht oder schlechter Sicht ist Christoph 45 nicht ausgerüstet.

Ein wettenreiches Wochenende wünschen die Spießgesellen