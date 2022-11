Wettkönig Marten Reiß verrät, was bei „Wetten, dass...?“ hinter den Kulissen passiert

Marten Reiß arbeitet als selbstständiger 3D-Designer und lebt seit zwei Jahren in Lützerath. Der Energiekonzern RWE hatte zuletzt grünes Licht aus der Politik bekommen, das Dorf zur Braunkohle-Förderung abzureißen . Das wollen Klimaaktivisten, die in Lützerath kampieren, verhindern. Marten Reiß ist einer von ihnen. Die ZDF-Show „Wetten, dass...?“ gewann der 41-Jährige mit einer Wette, bei der er drei Mal unter mehr als 1000 Fingerabdrücken einen einzigen erkannte, der ausgetauscht worden war.

Klimaaktivist und Wettkönig: Marten Reiß hat in der ZDF-Show „Wetten, dass..?“ in Friedrichshafen in mehrerlei Hinsicht für Aufsehen gesorgt. Denn mit dem Preisgeld, das der 41-Jährige gewonnen hat, will er Lützerath vor den Baggern retten. Das Dorf ist vom Abriss bedroht, weil der Energiekonzern RWE dort Braunkohle abbauen will.

Im Interview spricht Reiß über seinen Aktivismus. Außerdem verrät er, welche Stars er hinter den Kulissen getroffen hat und was er von der Kritik an Moderator Thomas Gottschalk nach der Sendung hält. Wer die schönsten Momente der Show in Friedrichshafen noch einmal erleben will, kann dies in unserer Bildergalerie tun:

Herr Reiß, jetzt mit einigen Tagen Abstand: Wie fühlt man sich als Wettkönig?

Der Alltag kommt allmählich zurück. Die Presseanfragen werden auch weniger und ich konnte die letzten Tage ein wenig verschnaufen. Es ist aber alles immer noch ziemlich unglaublich. Mit dem Reflexionsprozess werde ich bestimmt noch ein paar Wochen beschäftigt sein.

Wie war es zwischen all den Stars? Hatten Sie Backstage Kontakt zu Robbie Williams und Co.?

John Malkovich fand ich zum Beispiel schon immer cool. Kurz vor unserem Bühnenauftritt saß ich kurz neben ihm, habe es aber gar nicht richtig bemerkt, weil ich selbst schon so im Tunnel war.

Marten Reiß freut sich, dass er mit den Fußballerinnen Alexandra Popp und Giulia Gwinn „coole Wettpatinnen“ hatte. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa)

Ansonsten habe ich nur kurz mit den Social-Media-Zwillingen Lisa und Lena geredet. Sehr happy war ich außerdem mit meinen coolen Wettpatinnen – Alexandra Popp und Giulia Gwinn – auch wenn ich sie Backstage leider nicht mehr angetroffen hatte.

Und Thomas Gottschalk? Hatten Sie mit ihm nach der Show noch mal Kontakt?

Backstage gab es danach eine kleine Party. Dort habe ich noch mal mit ihm geredet. Da ist auch ein Foto entstanden, mit ihm, mir und mit Eckardt Heukamp – dem Landwirt, der in Lützerath lange gegen seine Enteignung gekämpft hat. Da stehen wir zu dritt und halten ein Banner, auf dem steht „Wetten dass … Lützi bleibt“. Ein sehr ikonisches Foto.

„Wetten, dass ... Lützi bleibt?!“: Wettkönig Marten Reiß (von links) trifft nach der Show Moderator Thomas Gottschalk. Mit dabei ist auch Eckardt Heukamp, ein Landwirt, der in Lützerath lange gegen seine Enteignung gekämpft hat. (Foto: Jens Sander)

Ich muss sagen, bei aller berechtigter Kritik, habe ich Thomas Gottschalk als sympathischen Menschen wahrgenommen. Er ist sehr angenehm gewesen – und trotzdem so, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt.

Haben Sie in Ihrer Zeit in Friedrichshafen auch mehr gesehen als nur unsere Messe?

Nur ein bisschen. Es war schon ein ziemlicher Arbeitsaufenthalt. Am Mittwochabend bin ich angereist. Untergebracht war ich im Ringhotel Krone in Schnetzenhausen. Donnerstag und Freitag waren direkt Proben den ganzen Tage.

Erst am Samstagvormittag hatten wir ein bisschen Pause. Da sind wir wandern gewesen am Bodensee. Das war sehr schön, tatsächlich. Ich werde wohl mal wiederkommen, um mir Friedrichshafen genauer anzusehen.

Sie wollen mit Ihrem Wettkönig-Preisgeld das Dorf Lützerath retten, das für den Braunkohleabbau weichen soll. Wie hilft Geld dabei?

Das Geld geht hauptsächlich an unseren Verein, über den vieles läuft. Der Widerstand beziehungsweise das Camp im Dorf finanziert sich größtenteils über Spenden. Es ist vieles, was hier anfällt. Zum Beispiel für die Versorgung, also Essen, Müllabfuhr, Strom und andere Infrastruktur. Einen Teil des Geldes werde ich außerdem an eine Geflüchteten-Organisation spenden, wahrscheinlich an Seawatch.

Wie sind Sie überhaupt nach Lützerath gekommen?

Ich hatte vorher zehn Jahre lang in einer großen Werbeagentur in Braunschweig gearbeitet. Unsere Hauptkunden waren Volkswagen und andere große Konzerne, die sich in der Klimakrise nicht mit Ruhm bekleckert haben. Die Arbeit hat Spaß gemacht, aber irgendwie hat mir da immer der Sinn gefehlt.

Marten Reiß freut sich mit Michelle Hunziker über die Wahl zum Wettkönig. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa)

Ich hatte das Gefühl, dass mich dieses Leben gar nicht glücklich macht und ich Teil des Problems Klimakrise bin. Deshalb fing ich mit Aktivismus an, am Anfang bei der Bewegung Extinction Rebellion. Dort habe ich eine Art Selbstwirksamkeit gespürt und wusste, dass ich weitermachen will.

Und wie ging es dann weiter?

Als die Pandemie kam und ich in Kurzarbeit war, hatte ich Zeit. Da habe ich geschaut, wo es Aktionen gibt und bin dorthin gereist. Darüber bin ich dann in Lützerath gelandet. Eigentlich wollte ich nur ein paar Tage bleiben – ich hatte auch nur wenige Klamotten und ein kleines Zelt dabei.

Aber ich bin hier dann regelrecht kleben geblieben. Es ist ein magischer Ort. Ich habe das Gefühl, ich bin zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und umgeben von lieben Menschen, die alle dafür kämpfen, dass wir diese Welt retten.

Was sind Ihre Hoffnungen für Lützerath?

Weiterhin, dass Lützerath bleiben kann. Juristisch und politisch ist es zwar entschieden. Wir hoffen aber, dass wir so viel friedlichen Protest organisieren können, dass eine Räumung schlichtweg nicht umgesetzt werden kann. Der ganze Ort soll voller Menschen sein, dass die Polizei gar keine Blockaden wegräumen kann.

Top, die Wette gilt: Wettkandidat Marten Reiß tritt bei der ZDF-Show "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk auf. Bei seiner Wette geht es um das Erkennen von Fingerabdrücken auf. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa)

Wir müssen es nur schaffen, bis Februar durchzuhalten – dann ist die Rodungssaison vorbei und RWE darf keine Häuser mehr abreißen. Und wenn wir die Räumung so lange verhindern, denken wir, dass Lützerath ein weiteres Jahr gerettet ist – wenn nicht sogar ganz. Denn in dem einen Jahr kann sich noch viel politisch tun.