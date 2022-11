„Wetten, dass..?“-Publikum in Friedrichshafen: „Man muss nutzen, dass Thomas das nochmal macht“

Schon zum fünften Mal zu Gast in der Messe Friedrichshafen: „Wetten dass..?“ sorgt in der ausverkauften Messehalle 2 am Samstagabend für abwechslungsreiche Unterhaltung mit spektakulären Wetten und einem Aufgebot an nationalen und internationalen Stars von Robbie Williams bis zu Herbert Grönemeier.

Nicht nur aus der Bodenseeregion, sondern aus der ganzen Republik haben sich tausende auf die Karten beworben, die per Losverfahren entschieden wurden. So sind die Gäste zur Liveaufzeichnung der Kult-Fernsehserie zum Teil von weit her angereist. Svenja und Alessandro Kropmans beispielsweise kommen extra aus Hamburg mit dem Flugzeug, um sich einen langersehnten Kindheitstraum zu erfüllen.

Zum zehnten Mal dabei

„Man muss das ja nutzen, dass Thomas das nochmal macht“, sagt Alessandro Kropmans mit Vorfreude auf die Show. Carina Andre aus Leipzig muss nicht lange überlegen, auf welche Gäste sie sich am meisten freut: „Ganz klar: Bully Herbig und John Malkovich“ strahlt sie.

Svenja und Alessandro Kropmans (Foto: Noah Vinzens)

Carina Andre und Andreas Klöpfel (Foto: Noah Vinzens)

Der Favorit von Andreas Klöpfel aus München ist der Kultmoderar der Sendung, Thomas Gottschalk. Siegfried Rosenberg aus Düsseldorf ist bereits zum zehnten Mal im Publikum von „Wetten dass..?“, ein richtiger Fan, der wo immer es geht, Tickets ergattert und der Sendung nachreist. „Ich war schon in Berlin dabei, Nürnberg letztes Jahr. Es ist immer wieder etwas Besonderes. Heute freue ich mich ganz besonders auf Herbert Grönemeyer.“

Siegfried Rosenberg (Foto: Noah Vinzens)

Susanne Späth (Foto: Noah Vinzens)

Susanne Späth aus Nonnenhorn erzählt, wie sie zu den heißbegehrten Karten gekommen ist: „Meine Tochter ist natürlich viel mobil im Netz unterwegs, ich gar nicht. Sie sagte: Mama, bewirb dich doch um Karten für ,Wetten dass..?’. Ich hätte davon gar nichts mitbekommen. Also habe ich mich kurzerhand beworben. Und plötzlich kam dann die E-Mail. Ich kenne niemanden aus dem Freundeskreis, der eine Rückmeldung auf die Verlosung bekommen hat. Robbie Williams ist mein Lieblingskünstler, Herbert Grönemeier der meines Mannes. Wir freuen uns riesig, dabei sein zu dürfen.“

Die Favoriten des Oberbürgermeisters

Auch Oberbürgermeister Andreas Brand hat seine Favoriten bei der Show. „Ich freue mich ganz besonders auf John Malkovich und den Ausnahmekünstler Robbie Williams.“ Beide verbinde er mit tollen Erinnerungen an großartige Filme und fantastische Musik, fügt er an.

++ Hier geht es zur Bildergalerie der Show ++

Nach der Sendung ist die Begeisterung der Gäste ungebrochen. Gorden Rissiek aus Friedrichshafen schwärmt für die gescheiterte Außenwette, bei der Handys im Flug gefangen werden sollten. „Die Wette war spektakulär. Ich finde es schade, dass es nicht geklappt hat. Den Jungs hätte ich es sehr gegönnt.“ Michaela Endres hat besonders die Baggerwette zu Anfang der Show und die Performance des Wettsiegers gefallen, der aus mehreren Tausend Fingerabdrücken jeden kleinsten Fehler entdecken konnte.

Michaela Endres und Gorden Rissiek. (Foto: Noah Vinzens)

Christoph und Hannah Schumacher (Foto: Noah Vinzens)

Vater und Tochter Christoph und Hannah Schumacher haben die Aufzeichnung zum Anlass genommen, sich wieder einmal zu sehen. Christoph Schumacher, aus Freudenstadt angereist, schildert strahlend: „Es ist spannend, die Show live zu sehen und mit dem Fernseherlebnis zuhause zu vergleichen. Man sieht da Legendäres auf der Bühne, das ist schon ein Highlight.“ Tochter Hannah, aus Würzburg angereist, schwärmt für die Fahrradwette: „Die fand ich am coolsten, das war mit viel Adrenalin verbunden.“