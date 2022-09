„Wetten, dass...?“ in Friedrichshafen: So kommt ihr an Tickets

Einen Lkw auf Gläser stellen, 18 Menschen in einen Smart bekommen oder „O sole mio“ singen, während Autos über einen drüberfahren: Bei der legendären Unterhaltungs- und Familienshow „Wetten, dass...?“ ist all das möglich. Friedrichshafen ist bereits das fünfte Mal Gastgeber für die Wettshow mit Moderator Thomas Gottschalk. Am Samstag, 19. November, soll es in der Messe so weit sein.

Alle, die die Sendung an diesem Abend nicht auf dem Sofa vorm Fernseher, sondern live verfolgen wollen, haben ab Dienstag, 4. Oktober, bis Freitag, 7. Oktober, die Gelegenheit, sich für das Auslosungsverfahren der Tickets beim ZDF zu bewerben.

Hierfür müssen auf der ZDF-Serviceseite nur die gewünschte Ticketkategorie und die Ticketmenge – maximal vier Tickets sind möglich – ausgewählt werden. Zwischen dem 17. und dem 23. Oktober soll laut ZDF dann die Auslosung erfolgen.

++ HIER geht es zur Auslosung der Tickets ++

„Die Zusagen inklusive einer Zahlungsaufforderung gehen Ihnen per Mail zu und sind innerhalb 48 Stunden zu bestätigen“, heißt es weiter auf der Seite des Senders.

Es bestehe kein Anspruch auf einen bestimmten Sitzplatz. Die Plätze würden automatisch zugeordnet, erklärt das ZDF zudem. Die Mindestaltergrenze bei der Ticketbestellung liegt bei zehn Jahren.