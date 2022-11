„Wetten, dass..?“: Die ersten Fotos von der Show in Friedrichshafen

Thomas Gottschalk im roten Leoparden-Look, Michelle Hunziker im pinken Prinzessinnenkleid und jede Menge Frotzeleien: Das „Wetten, dass..?“-Moderatorenduo hat die Sendung in Friedrichshafen in gewohnt launig-witzelnder Manier und über die Bühne gebracht.

Den größten Applaus bekam jedoch – wie erwartet – ein anderer: Weltstar Robbie Williams präsentierte bei der Sendung nicht nur seinen neuesten Song „Lost“, sondern sang nach nicht enden wollenden stehenden Ovationen aus dem Publikum auch noch seinen Hit „Angels“ hinterher.

Popstar Robbie Williams in Aktion. (Foto: Noah Vinzens)

Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker nehmen "Robbie" in ihre Mitte. Michael "Bully" Herbig ist auch mit von der Partie. (Foto: Noah Vinzens)

Neben ihm waren deutsche und internationale Promis aus Film, Fernsehen und Sport auf Gottschalks Couch mal mehr, mal weniger in Plauderlaune und standen den Wetten Pate.

Sieger mit Mission

Und diese konnten sich in der jüngsten Ausgabe der Kultsendung nicht nur sehen lassen, sondern wurden auch – bis auf die Außenwette – dieses Mal immer gewonnen: von der Baggerfahrerin, die ihr Fahrzeug auf einer Rampe balancierte und mit der extra gefertigten Schaufel Hühnereier so antickte, dass sie vom darunterliegenden Eierpikser jeweils das perfekte Löchlein erhielten bis zum Mountainbiker, der auf einem der Räder eine gestapelte Kiste nach der anderen bis in die Höhe von drei Metern erklomm.

Marten Reiß erkennt unter tausenden Fingerabdrücken den einen, der ausgetauscht wurde. Das macht ihn am Ende zum Wettkönig. (Foto: Noah Vinzens)

Wettkönig wurde allerdings der 3D-Designer Marten Reiß, der aus mehreren 1000 Fingerabdrücken dreimal benennen konnte, welcher eine ausgetauscht worden war. Er erklärte bereits nach der Wette, den Gewinn von 50.000 Euro für den Erhalt seines vom Abriss bedrohten Heimatortes Lützerath einsetzen zu wollen. (Bericht folgt)