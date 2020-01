Wettbewerb zur MyCake: Wer macht den besten Käsekuchen im Schwabenland?

Alle Backfreudigen der Region können schon bald ihre Öfen vorheizen: Auch 2020 sucht die Schwäbische Zeitung in Zusammenarbeit mit der My Cake die besten Bäckerinnen und Bäcker. Das Motto lautet: „Wer backt den besten Käsekuchen?“ Ob hoch oder flach, mit oder ohne Mandarinen, gedeckt oder offen – eine Chance auf den Gewinn beim Finale des Wettbewerbs „Essbarer Kuchen“ am 1. und 2. Februar 2020 auf der internationalen Messe für Tortendesign und kreatives Backen in Friedrichshafen haben alle.

Über die zehn Finalisten wird auf Schwäbische.de ab dem 15. Januar 2020 abgestimmt. Wer glaubt, sein Meisterwerk kann überzeugen, sollte sich und sein Kuchenrezept direkt anmelden.

An den Mixer, Schürze um und los: Zubereitet werden die Torten in der heimischen Küche und anschließend am Samstag und Sonntag auf der Live-Bühne der My Cake präsentiert. Pro Tag bewertet eine Fach-Jury fünf der finalen Exemplare. Dabei kommt es sowohl auf das Erscheinungsbild als auch auf den Geschmack an. Die Gewinner können sich auf tolle Sachpreise freuen.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail mit folgendem Inhalt: Ein Foto von sich mit dem Käsekuchen, die Zutatenliste oder das Rezept und zuletzt eine Antwort auf die Frage „Warum ist mein Käsekuchen der Beste?“ an die Adresse mycake@messe-fn.de. Anmeldeschluss ist der 13. Januar 2020. Alle Fotos stehen ab dem 15. Januar zur Abstimmung bereit. Die zehn Fotos mit den meisten Likes sind beim Wettbewerb auf der My Cake mit dabei.

Die internationale Messe für Tortendesign und kreatives Backen findet am 1. und 2. Februar 2020 in Friedrichshafen statt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mycake-messe.de/.

