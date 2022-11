„Westlicher Bodensee“ wird LEADER-Region

Die Landkreise Konstanz und Bodenseekreis haben sich erfolgreich um eine LEADER-Förderung beworben, wie das Land Baden-Württemberg am Montag bekannt gegeben hat. Das EU-Programm unterstützt die innovative Entwicklung der westlichen Bodenseeregion, so die Mitteilung weiter. Mit den Fördergeldern können in den kommenden vier Jahren Projekte finanziert werden, um in den teilnehmenden Kommunen die aktuellen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Veränderungsprozesse zu gestalten.

Das Aktionsgebiet „Westlicher Bodensee“ umfasst 20 Kommunen aus dem Landkreis Konstanz und sechs Kommunen aus dem Bodenseekreis. Sie gehören zum ländlichen Raum und stehen aufgrund der Transformationsprozesse, die mit dem Klimawandel, der Digitalisierung und den demographischen Veränderungen zusammenhängen, vor ähnlichen Herausforderungen. „Wir freuen uns, die Jury überzeugt zu haben. LEADER wird die ländlich geprägten Gemeinden rund um Überlinger See und Untersee, im Hegau und Linzgau weiter voranbringen“, so die Landräte Zeno Danner und Lothar Wölfle.

Grundlage künftiger Aktivitäten ist das Entwicklungskonzept „Zukunftsraum Westlicher Bodensee: klimafit – talentiert – gesundheitsfördernd“. Vereine, Verbände, Unternehmen und Gemeinden haben sich an der Erarbeitung ebenso beteiligt wie interessierte Bürgerinnen und Bürger. Entstanden ist ein Kompass für die Weiterentwicklung der Region in der auf fünf Jahre angelegten Umsetzungsphase. Inhaltliche Schwerpunkte sind die Handlungsfelder „Resiliente Gemeinden“, „Nachhaltiges Wirtschaften“ und „GesundRegion“. Das Entwicklungskonzept enthält der Pressemitteilung zufolge 28 Startprojekte. Im Förderzeitraum bis 2027 können aber auch weitere Projekte vorgeschlagen werden.

Nächster Schritt ist die Gründung eines LEADER-Vereins, bei dem ein Regionalmanagement (Geschäftsstelle) eingerichtet wird. Die Gründungsversammlung findet am Mittwoch, 14. Dezember, um 19 Uhr im Zollhaus Ludwigshafen statt. „Wir laden alle Interessierten schon jetzt herzlich ein.“, so die Landräte Danner und Wölfle.