Wertstoffhof in Ailingen öffnet Türen für Besichtigung

Nach einjähriger Bauzeit präsentiert das Abfallwirtschaftsamt des Landratsamtes Bodenseekreis den neuen Wertstoffhof in Ailingen. Für die Öffentlichkeit besteht am Samstag, 23. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr die Möglichkeit, den neuen Wertstoffhof zu besichtigen und sich Einblicke in die moderne Abfallwirtschaft zu verschaffen. Sachkundige vor Ort werden Fragen zur Abfallvermeidung und -verwertung und zu vielen weiteren Themen rund um den Bereich „Abfall“ beantworten. Außerdem können aus Wertstoffen neue Gegenstände wie Schmuckdosen oder Geldbeutel hergestellt werden. Passend zur Jahreszeit können auch Kürbisse geschnitzt werden. Die „Groove Onkels“ werden den „Tag der offenen Tür“ mit fetzigen Rhythmen auf ihren „Mülltonnen“ umrahmen. Für das leibliche Wohl sorgen die Ailinger Vereine. Gäste, die mit dem Fahrrad kommen, dürfen sich über einen kostenlosen Kaffee im Recup-Becher freuen. Eine Anlieferung von Wertstoffen ist an diesem Tag nicht möglich.