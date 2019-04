Wer zahlt für das „Landshut“-Museum? Berlin macht Dornier Druck

Die Bundesregierung hat erstmals offiziell mitgeteilt, dass das „Landshut“-Museum nur dann in Friedrichshafen entstehen wird, wenn die Dornier-Stiftung vor Baubeginn die Finanzierung der laufenden Betriebskosten garantiert. Seitens des Dornier-Museums heißt es, man sei auf der Suche nach Partnern und „optimistisch, dass wir die Ausstellung solide aufstellen können“.

Die seit Monaten diskutierte Frage

Klar ist, dass der Bund bis zu zehn Millionen Euro in das Projekt stecken will, für Zwischenlagerung und Restaurierung der „Landshut“ sowie Erstellung und Umsetzung eines Ausstellungskonzepts. Über die Frage, wer die Betriebskosten für die künftige Ausstellung bezahlt, die Teil des Dornier-Museum werden soll, wird seit Monaten diskutiert. Die Haltung der Regierung in Berlin ist klar: „Die Übernahme der Betriebskosten und damit eine dauerhafte Förderung durch den Bund ist nicht vorgesehen“, teilt die Pressestelle der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM), Monika Grütters (CDU), auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Dornier-Stiftung hat die Stadt um Hilfe gebeten

Auch die Dornier-Stiftung für Luft-und Raumfahrt, die das private Dornier-Museum trägt, kann oder will wohl nicht komplett einspringen. Bekanntlich hat das Haus die Stadt Friedrichshafen bereits um finanzielle Unterstützung gebeten, als die „Landshut“ noch weitgehend unbeachtet auf einem brasilianischen Flugzeugfriedhof vor sich hin gammelte. Offenbar ist die Frage der Betriebskosten bei der Entscheidung, das 1977 von linken Terroristen entführte und Tage später von der Spezialeinheit GSG 9 befreite Flugzeug nach Friedrichshafen zu bringen, nicht abschließend geklärt worden.

Nun hat ein Sprecher der BKM auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ klargestellt: „Es ist zutreffend, dass BKM das Projekt mit der Dornier-Stiftung nur dann verwirklicht, wenn die Stiftung die künftigen Betriebskosten vor Baubeginn garantiert.“ Die Frage, ob das Staatsministerium der Dornier-Stiftung eine Frist in der Frage gesetzt hat, ließ der Sprecher unbeantwortet. Seitens des Museums hieß es auf Nachfrage: „Das Dornier Museum bemüht sich um weitere Unterstützung für dieses national bedeutende Ausstellungsvorhaben. Die Gespräche dazu laufen.“ Man sei auf der Suche nach weiteren Partnern und wolle sich zu laufenden Gesprächen im Detail nicht äußern.

Von wie viel Geld hier die Rede ist, bleibt unklar. Solange das Ausstellungskonzept nicht steht, dürften auch die Betriebskosten nur schwer exakt zu schätzen sein. Museumsdirektor David Dornier hatte in der Vergangenheit mehrfach geäußert, dass der zu erwartende Ansturm der ersten Jahre mehr Einnahmen bringe werde als Ausgaben nötig sind. Ob das für den bei solchen Projekten üblichen Zeitrahmen von 20 Jahren reicht, das darf bezweifelt werden.

Mögliche Alternativ-Standorte

Auf die Frage, ob die BKM nach Alternativstandorten für ein künftiges „Landshut“-Museum sucht, antwortete der Sprecher nicht direkt, sondern teilte nur mit, dass das zunächst federführende Auswärtige Amt „vor den grundsätzlichen Förderentscheidungen im Sommer 2017 alternative Standorte geprüft“ habe. Damals waren auch Flensburg und Landshut im Rennen. Vorstellbar wäre ein solches Museum auch in der Bundeshauptstadt Berlin, der ehemaligen Hauptstadt Bonn oder in Stuttgart, wo die großen RAF-Prozesse gelaufen sind und viele Linksterroristen inhaftiert waren. Auch Oberschleißheim bei München könnte ein Kandidat sein. Dort gibt es eine Außenstelle des Deutschen Museums.

Zumindest im Dornier-Museum hofft man sicherlich, dass all diese Standorte kein Thema werden. Am 7. April jedenfalls soll die „Landshut“ im Mittelpunkt eines Tags der offenen Tür stehen, Besichtigung des Wracks inklusive. David Dornier wird an diesem Sonntag laut Museum „einen groben Ausblick auf die nächsten Projektschritte geben“.

Keine Fortschritte machen offenbar die Gespräche zwischen Rathaus und Dornier-Museum. Man sei in Kontakt, wolle sich aber zu Details nicht äußern, sagt das Dornier-Museum. Und die Stadt teilt mit: „Für die Gespräche gilt der Grundsatz der Vertraulichkeit.“ Zwischen Berlin und dem Häfler Rathaus herrscht offenbar Funkstille. „Es gibt es keinen Gesprächsfaden zwischen dem Rathaus Friedrichshafen und BKM in der Causa Landshut“, schreibt der Sprecher der Behörde.