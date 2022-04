Wer will mich? Oder: Die neuen Leiden des jungen Slavko

Ach herrje, was hat mein süßer, kleiner Slavko nicht schon alles durchmachen müssen in seinem noch jungen Leben: Als sanfter Sprössling war er nahezu völlig verdorrt, weil sein Ziehvater – also ich – ihn wochenlang der prallen Sonne ausgesetzt hat, ohne ihm auch nur ein einziges Schlückchen Wasser zu gönnen. Voller Schuldgefühle wollte ich ihm schließlich ein besseres Heim bescheren und brachte ihn schweren Herzens in die Häfler SZ-Redaktion. Doch damit wurde alles nur noch viel, viel schlimmer.

Nach seinem Umzug wurde Slavko erst von heimtückischen Schädlingen – sogenannten Trauermücken – befallen und angefressen und nachdem die Redaktion während der Corona-Pandemie völlig verwaist war, hat ihn eine Kollegin obendrein noch mit einer Schere völlig verkrüppelt und ihm zwei knospenreiche Gliedmaßen abgesäbelt.

Sie müssen wissen, jene Kollegin, die sich anfangs als passionierte Hobbygärtnerin ausgab, war schon immer neidisch auf meinen prachtvollen Elefantenfuß und wollte sich wohl selbst einen ziehen. Wie mir aber von anderen Kollegen zugetragen wurde, sind ihre Slavko-Stecklinge jämmerlich zugrunde gegangen.

Nun kann ich das Elend nicht mehr länger ertragen und bitte sie, werte Leser, um Hilfe: Wer mag Slavko, der übrigens nach dem allseits bekannten Oberkrainer Akkordeonisten Slavko Avsenik benannt wurde, wieder aufpeppeln und ihm für den Rest seiner Tage ein schönes Zuhause bieten?