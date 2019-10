Bis ganz oben haben die Zuhörer am Montagabend im Kiesel die Lesung von Raoul Schrott aus seinem Roman „Eine Geschichte des Windes“ erlebt. „Zugehört“ wäre zu wenig gesagt, denn Raoul Schrott zu erleben ist ein Erlebnis.

Zwar hält der promovierte und habilitierte Tiroler Autor das erst im August erschienene Buch mit dem vollen Titel „Eine Geschichte des Windes oder Von dem deutschen Kanonier der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und ein drittes Mal“ in Händen und will nur kurz ein paar Erklärungen zur ersten Textpassage geben, sogar eine Uhr hat er sich geliehen, um ja in der Zeit zu bleiben. Vergebens – zum Glück. Denn mit sichtlichem Vergnügen legt er los und liefert Fakten: wie er zu dem Stoff kam, obwohl er anfangs keine Ahnung von Ferdinand Magellans Weltumsegelung vor fünfhundert Jahren gehabt habe, und dass von dessen Flotte von fünf Schiffen mit 250 Mann nach drei Jahren nur ein Schiff und 18 Mann zurückkamen. Nicht aus Forschungsgeist habe man diese Expeditionen unternommen, sondern rein aus kommerziellem Interesse: Gewürze wie Zimt oder Pfeffer wollte man heimbringen, die seien damals mit Gold aufgewogen worden. Bekannt sind drei Kanoniere, die 1519 dabei waren: ein Österreicher, ein Thüringer und ein Johannes aus Aalen, sein Held. Trotz widrigster Bedingungen habe sich dieser ein zweites, sogar ein drittes Mal auf das Wagnis eingelassen.

Schrott unterbricht, setzt zum Lesen an, erzählt, dass sein Held eine echte Figur gewesen sei, die Details aber zum größten Teil fabuliert: „Ich musste erfinden, was er für ein Mensch war.“ Er erzählt von seiner Vorliebe für Schelmenromane, die er als Vierzehn-, Fünfzehnjähriger gelesen – oder sollte man besser sagen gefressen hat.

„Ich verplapper‘ mich wieder“

Sein Gesicht spricht Bände, wenn er versucht, die Zuhörer in eine Zeit zu führen, in der nach der Entdeckung des Buchdrucks die Welt total im Wandel war, eine Zeit, in der Egoismus das Beherrschende war. Zwischendurch ein entschuldigendes „Ich verplapper‘ mich wieder“.

Dann liest er wirklich, mit Leidenschaft, formt zwischendurch mit den Händen ein Sprachrohr für Mitteilungen des Kapitäns. Er lässt uns teilhaben an einem „dahinsegelnden Gomorrha aus Intrigen und Eifersüchtelei“, an „Masken des Dünkels“ und an einer „Langeweile, die lang und länger weilte“. Sprachspiele nicht um ihrer selbst willen, sondern punktgenau an der richtigen Stelle. Schrott überlegt, formt seine Sätze und entfaltet einen Text, der die längst vergangene Welt zur Gegenwart werden lässt. Ob auf dem Schiff oder zu Land als Gehilfe des Kochs in einem Nonnenkloster – immer ist saftiges, überbordendes Leben geboten. Mit größtem Vergnügen habe er dafür auf eine barocke Sprache zurückgegriffen, die nicht „political correct“ und „gegendert“ sein musste. Doch man merkt nichts von seinen langen, verschachtelten Sätzen, so direkt und stark bringen sie das Geschehen herüber. Auch der weitgehende Verzicht auf Adjektive trägt dazu bei. Häufig schaut der Autor ins Publikum, liest und lässt erleben, dass er das Genre des Schelmenromans in die heutige Gegenwart übertragen hat, als ob es das Normalste wäre.