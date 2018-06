Wer sich traut, kann im Zeppelin-Haus feiern

Für die Hochzeitssaison 2016 bietet das Standesamt Friedrichshafen ein neues Angebot für Hochzeiten an: An vier Samstagen kann im „Zeppelin-Haus am Bodensee“ in Fischbach geheiratet werden.

Der Hochzeitstag soll der schönste Tag des Lebens werden. Deshalb wollen Paare gerne an einem traumhaften Trau-Ort mit Familie und Freunden ein tolles Fest feiern. Das „Zeppelin-Haus am Bodensee“ bietet hier ideale Voraussetzungen für eine besondere Hochzeit in unmittelbarer Nähe zum Bodensee.

Unterschiedliche Räume

Je nach Anzahl der Hochzeitsgäste können die Paare zwischen drei verschiedenen Räumen wählen, in denen sie getraut werden wollen, wie die Stadt mitteilt. Der Raum „Gminder“ bietet Platz für etwa 30 Hochzeitsgäste und das Kaminzimmer für rund 40 Gäste. Im größten Raum, dem Raum „Zeppelin“, können etwa 65 Familienangehörige und Freunde bei der standesamtlichen Trauung mit dabei sein. Für die unterschiedlichen Räume fallen, zusätzlich zu den üblichen Gebühren für die standesamtliche Trauung, Mietkosten an.

An folgenden Samstagen können sich Paare im „Zeppelin-Haus am Bodensee“ 2016 das Ja-Wort geben: 30. April und 11. Juni jeweils vormittags sowie 27. August und 3. Dezember jeweils nachmittags.

Das heutige „Zeppelin-Haus am Bodensee“ hat eine lange Tradition. Es war das Wohnhaus von Gustav Gminder, der es 1929 an die evangelische Diakonissenanstalt Stuttgart verkaufte, die es als Erholungsheim für die Diakonissen nutzte. 1985 wurde das Haus für die Öffentlichkeit geöffnet und schnell zu einem Geheimtipp für Ruhe- und Erholungssuchende. Im August 2014 kaufte die Luftschiffbau Zeppelin GmbH das Anwesen über ihre Tochtergesellschaft, die Zeppelin-Wohlfahrt GmbH. Seit 1. Januar 2015 wird das Haus als Tagungs- und Gästehaus genutzt.

Infos zur Trauung im „Zeppelin-Haus am Bodensee“ unter Telefon 07541 / 203 21 70 oder Telefon 07541 / 203 21 71, sowie per E-Mail an standesamt@friedrichshafen.de.