Wer seinen Gehweg nicht räumt, kann ein Bußgeld bekommen

Aus gegebenem Anlass weist die Stadt Friedrichshafen auf ihre Räum- und Streupflichtsatzung hin, welche Bürger verpflichtet, Gehwege auf einer Breite von einem Meter von Laub freizukehren. Dies gilt auch in Siedlungsstraßen, die keinen ausgebauten Gehweg haben. In diesen Straßen sind von den Anliegern Gehstreifen am Straßenrand von ebenfalls einem Meter Breite freizuräumen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob das Laub vom eigenen oder von einem anderen Grundstück stammt. Das Laub darf weder dem Nachbarn vor die Tür noch auf die Straße gekehrt werden. Laub vor Grundstückseinfahrten, Zufahrtswegen und Gehwegen sollte möglichst auf dem eigenen Grundstück angehäuft werden. Ist dies aus Platzgründen nicht möglich, sollte es entlang der Grundstücksgrenze, bei Gehstreifen am Straßenrand, angesammelt werden.

Dies gilt nur, wenn das Laub nicht sofort abtransportiert werden kann. Wer der Verpflichtung nicht nachkommt, dem droht eine Geldbuße. Sollte ein Fußgänger oder Radfahrer stürzen, weil nicht geräumt wurde, haftet derAnlieger persönlich. Foto: Kai Remmers/dpa