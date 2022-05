Wer malt das schönste Bild zum Thema „Polen unser Nachbar“?

Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren aus dem Bodenseekreis sind eingeladen, ihre Eindrücke und ihr Wissen über unser Nachbarland Polen zu malen. Noch bis zum Dienstag, 31. Mai veranstaltet der Deutsch-Polnische Freundeskreis am Bodensee dafür einen Malwettbewerb.

Gemalt werden kann alles, was einem dazu einfällt. Beispielsweise ein Motiv aus dem Urlaub, ein polnisches Lieblingsessen, Eindrücke vom Land Polen allgemein oder eine bekannte polnische Stadt oder ein Bauwerk. Natürlich können auch die Eltern von ihren Erinnerungen erzählen und als Inspiration dienen. Zum Format oder der Zeichentechnik gibt es keine Vorgabe. Die Bilder können per Post an das Landratsamt Bodenseekreis, Katharina Zlotos, Albrechtstraße 77, 88045 Friedrichshafen geschickt werden. Dabei sollten der Name, das Alter sowie die Adresse der jungen Künstlerin oder des Künstlers mit angegeben werden. Die schönsten Bilder werden mit kleinen Preisen ausgezeichnet.

Mit der Einsendung erklären sich die Einsendenden einverstanden, dass das Bild auf der Webseite des Landratsamtes unter www.bodenseekreis.de veröffentlicht wird. Vorgesehen ist außerdem eine Ausstellung. Wenn eine Veröffentlichung des Bildes bzw. des Namens oder Alters des Kindes nicht gewünscht ist, muss dies bei der Einsendung vermerkt werden.