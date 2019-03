Viel Spaß hatten die Zuschauer und die Teams im vergangenen Jahr beim Drachenboot-Cup. Am Seehasenfestfreitag, am 12. Juli also, geht der populäre Wettbewerb nun in die nächste Runde, und zwar um 16.30 Uhr im Gondelhafen. Bis zu 40 Teams können bei dem Spektakel mitmachen. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Anmeldeschluss ist Sonntag, 23. Juni. Teilnehmen können Firmen, Vereine, Stammtische oder Spaßteams. Es gibt Frauen-, Männer- und Mixed-Teams sowie seit 2018 auch Jugendmannschaften im Alter von 14 bis 18 Jahren. Eine Gruppe besteht aus jeweils sechs Paddlern sowie zwei Ersatzleuten. Das Startgeld pro Mannschaft kostet 50 Euro. Neben attraktiven Preisen für die bestplatzierten Teams, werden auch die ausgefallensten Kostüme prämiert. Wer am Drachenboot-Cup mitmachen will, kann vorher kostenlos trainieren. Die Termine werden vom KanuSport Friedrichshafen nach Eingang der Anmeldung angeboten. Organisiert wird der spaßige Drachenboot-Cup im Namen der Stadt Friedrichshafen vom Seehasenpräsidium zusammen mit dem KanuSport im VfB Friedrichshafen. Die genauen Ausschreibungsunterlagen sowie das Online-Anmeldeformular stehen ab sofort auf der Internetseite des Seehasenfestes www.seehasenfest.de/drachenboot zur Verfügung. Das 71. Seehasenfest findet vom 11. Juli bis zum 15. Juli 2019 statt. Aktuelle Informationen und die Anmeldung für den Drachenboot-Cup gibt es online unter www.seehasenfest.de/drachenboot. Foto: Stefan Trautmann