Raderachs Ortsvorsteher Bruno Mainz hat in der vergangenen Ortschaftsratssitzung nach ehrenamtlichen Helfern gesucht, die den Landkreis bei der Katalogisierung und Erfassung von Kleindenkmalen unterstützen. Wegkapellen, Kreuze, Bildstöcke, Brunnen, Gedenk- oder Grenzsteine gehören in diese Kategorie der Kleindenkmale. Oft verbergen sich hinter ihnen spannende Geschichten, die es aufzuspüren gilt. Um die Kleindenkmale wieder stärker in das öffentliche Bewusstsein zu rücken, startet das Kreiskulturamt in Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg im Herbst 2018 ein umfassendes Projekt mit dem Ziel, bis Ende 2020 die zahlreichen kleinen, vielfach gefährdeten Denkmale im Kreisgebiet zu erfassen, zu erforschen und für die Zukunft zu bewahren. In der Sitzung des Ortschaftsrates fanden sich bereits einige Interessenten. Der abgebildete, historische Brunnen im Keller der Gaststätte Krone in Raderach gehört auch zu den Kleindenkmalen. Um ihn ranken sich sogar einige Legenden und Sagen.