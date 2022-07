Wer hat die größte Tomate im Land? Schwäbische.de sucht das XXL-Gemüse

Wenn aus kleinen Pflänzchen Großes gedeiht: Hobbygärtnerinnen und -gärtner können sich oft über gut gewachsenes Gemüse aus dem heimischen Beet freuen.

Besonders in heißen Sommern wächst das Gemüse überdurchschnittlich gut - auch wenn man dann täglich wässern muss.

Wächst auch in ihrem Garten Gemüse im XXL-Format? Dann schicken Sie uns gerne ein Foto des Prachtexemplars. Wir werden die Bilder online veröffentlichen.

SZ-Leser Haris M. aus Friedrichshafen zog dieses possierliche Radieschen im heimischen Hochbeet.

Tellergroß ist diese Tomate, die SZ-Leser aus Riedlingen 2019 in ihrem Garten hatten. (Foto: Thaler)

Senden Sie uns das Foto einfach per E-Mail an online@schwaebische.de und verraten Sie uns Größe und Gewicht von Tomate, Gurke, Kürbis und Co.