Wer geradeaus fahren will, muss sich links einordnen

Mit einer neuerlichen Veränderung versucht die Stadtverwaltung an der Kreuzung bei der Ludwig-Dürr-Schule in Jettenhausen, die Rückstaus erträglicher zu machen. Jetzt wurden die Fahrspuren verändert. An der Kreuzung Colsman-, Waggershauser- und Jettenhauser Straße gilt für die Zufahrt aus Richtung Waggershausen ab sofort eine neue Spuraufteilung. Die Änderung wurde notwendig, um die Verkehrsströme von Waggershausen nach rechts in die Colsmanstraße sowie in Richtung VfB-Stadion gleichmäßiger zu verteilen. Bisher fuhren die rechts abbiegenden Fahrzeuge und die geradeaus fahrenden Wagen auf ein und der selben Spur. Wer jetzt geradeaus fahren will, muss sich links einordnen, Linksabbieger gibt es an dieser Kreuzung deutlich weniger. Für diese Kreuzung sind sowohl eine Veränderung der Ampelanlage vorgesehen wie auch der Bau eines Kreisverkehres. Das aber wird erst in Angriff genommen, wenn die B 31-neu fertig ist. Bis dahin wird die Ampelregelung beibehalten, die dazu führt, dass alle Fahrzeuge Rot haben und stehen bleiben müssen, wenn die Fußgänger Grün bekommen. Grund für diese Regelung sind Unfälle mit Schülern gewesen. Foto: ras