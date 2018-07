Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizeidirektion Friedrichshafen gegen einen bislang Unbekannten, der am Sonntag, in der Zeit zwischen 3.30 und 14 Uhr, die Heck- und die Frontscheibe eines Autos in der Holzgasse in Kluftern demoliert hat. Der oder die Täter, haben oder hatten an dem in Höhe der dortigen Grillhütte abgestellten Subaru die Heckscheibe eingeschlagen und der Frontscheibe vermutlich durch einen heftigen Schlag einen durchgehenden Riss beigebracht. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/7010, in Verbindung zu setzen.