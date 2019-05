Während am Nachmittag des Himmelfahrtstages die Menschen am See flanierten, haben die Spieler des Theaterspielclubs 14+ bei der Hauptprobe mit vollem Engagement ihr neues, brandaktuelles Stück im Kiesel auf die Bühne gebracht.

Die gute Nachricht vorweg: Für die Premiere am Sonntag sind noch einige wenige Karten zu haben. Die schlechte Nachricht: Es gibt nur eine weitere Vorstellung. Schade, denn was die 13 Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren unter dem Titel „Sein oder Design? Das ist hier die Frage“ so lebendig und phantasievoll zeigen, das packt, denn es geht um ihre ureigenen Fragen: Was erwartet uns in der Zukunft? Was erwarten die Erwachsenen, die Gesellschaft von uns? Was wollen sie einmal werden, wo es „krass viele Möglichkeiten“ gibt? Und weiter: Wer bin ich und wer will ich sein? Und wie sieht es mit der Verantwortung aus? „Das eigentliche Problem ist der Mensch.“

Hier wird unter der Leitung des Theaterpädagogen Josef de Jong und der Co-Regie von Antje Prospero nicht ein fertiges Stück gespielt oder eines, das eng an eine Vorlage angelehnt ist, sondern eine ganz eigene Produktion, aus Improvisationen heraus entstanden: Ein Thema wurde angesprochen, Szenen dazu improvisiert, verworfen und wieder aufgenommen, verändert und schließlich zum Ganzen gefügt. Direkter kann man Theater nicht kennenlernen, stärker kann man sich kaum in aktuelle Probleme hineindenken, sie aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Beispielsweise genmanipulierte Keimzellen, geklonte Menschen – bis ins Absurde weitergedacht, dass Lebewesen als Ersatzteillager gezüchtet und ausgeplündert werden. Zugegeben, das ist starker Tobak, aber er reicht nahe an die Realität. Indem die Seiten gesehen werden, muss der Einzelne Stellung beziehen, ohne Pardon.

Was passiert, wenn Erbinformationen digitalisiert und als Duplikat gedruckt werden, wenn versehentlich ein zweiter Trump als Strahlemann dasteht? Welche Gefahren birgt die künstliche Intelligenz? Es gibt zu denken, wenn ein „KI“ mit in der Talkshow sitzt und alles, was der Roboter sagt und tut, nur eine Frage der Programmierung ist.

In Form einer Collage werden ernste und witzige Spielszenen mit Interviews verbunden. Ein Interview mit Greta Thunberg wird an der Treppe geführt und live auf den Vorhang übertragen. Ein Werbeblock taucht ebenso auf wie das beliebte Format der Talkshow. Ein Keyboard am Rande begleitet Songs wie „Ich will so bleiben, wie ich bin“, die eine eigene Ebene einbringen, ebenso wie die Moderatoren, die in die Themen hineinführen. Es schwingt einiges an Brechtscher Verfremdung mit – man wird nicht völlig ins Spiel hineingezogen, sondern ist sich seiner Rolle als Zuschauer bewusst, bekommt Impulse zur eigenen Auseinandersetzung. Das ist Theaterpädagogik im besten Sinn, dass man sich letztlich fragt, wer nun mehr vom Spiel hat: die Spieler oder die Zuschauer?

Es lohnt sich, sich um Karten zu bemühen, auch wenn man vor einigen der angesprochenen Probleme lieber die Augen verschließen würde. Großer Dank an die Impulsgeber, die im Team mit den Jugendlichen so ein dichtes Spiel geschaffen haben, das zugleich der Jugend Mut macht, sich einzusetzen. Die Quintessenz lautet: „Dem Chaos nicht länger tatenlos zuschauen – wir ziehen in den Frieden, damit das Weltgewissen endlich aufwacht, wir sind mehr als du glaubst, wir lassen diese Welt nicht untergehen!“