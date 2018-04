Wenn’s Wetter passt, wird B31 früher fertig

Dank des idealen Wetters kommen die Sanierungsarbeiten an der B 31 schneller voran als geplant. Die Fahrspur Richtung Lindau ist bereits fertig asphaltiert und markiert und soll ab Donnerstag für den Verkehr freigegeben werden. Dann geht es daran, den alten Asphalt auf der Gegenfahrspur abzufräsen. Sollte das Wetter weiterhin stabil bleiben, könnte die vorgesehene Bauzeit verkürzt werden.

Versprechen wollen die Bauleiter Stefan Müller und Michael Kindler vom Straßenbauamt des Bodenseekreises zwar noch nichts. Mit dem bisherigen Verlauf der Sanierungsarbeiten zeigt sich Müller gegenüber der Schwäbischen Zeitung aber sehr zufrieden – und äußert sich vorsichtig optimistisch: „Wenn das Wetter so bleibt, hoffen wir, die Straße Anfang Juni wieder öffnen zu können“, sagt der Straßenmeister – betont aber, dass eine Prognose wetterbedingt schwierig sei, weshalb er sich auf diesen Zeitpunkt auch nicht festnageln lassen möchte.

Wie Müller berichtet, sind in den ersten zwei Wochen seit Baubeginn 14 000 Tonnen neuer Asphalt eingebaut worden. Um die Tragfähigkeit zu erhöhen, ist die neue Asphaltschicht deutlich dicker als die alte – 26 statt 18 Zentimeter. Etwas überrascht seien die Arbeiter gewesen, als sie den alten Asphalt an den Auf- und Abfahrten abgefräst haben und dort schon nach zehn Zentimetern auf Kies gestoßen sind. Um dort künftig zumindest auf eine 22 Zentimeter dicke Asphaltschicht zu kommen, habe man entsprechend viel Kies abtragen müssen, was eigentlich gar nicht vorgesehen war.

Zeitaufwändige Restarbeiten

Bis Donnerstag soll nicht nur die neue Fahrspur der B 31 in Richtung Lindau befahrbar sein, auch die Auf- und Abfahrt Kitzenwiese und die Auffahrt Friedrichshafen-Ost werden bis dahin fertig asphaltiert und markiert sein. Bei der Abfahrt Friedrichshafen-Ost wird es voraussichtlich am Freitag so weit sein. Am Donnerstag sollen aber auch schon die Arbeiten auf der Gegenfahrbahn beginnen.

„Auf der Hauptfahrbahn geht die Erneuerung relativ schnell, weil sie sehr gerade verläuft. An den Anschlusstellen ist das etwas schwieriger“, erklärt Stefan Müller, der außerdem darauf hinweist, dass nach dem Asphaltieren noch viele Restarbeiten zu erledigen sind, die relativ viel Zeit in Anspruch nehmen. Dadurch, dass die Fahrbahn künftig acht Zentimeter höher liegt, müssen zum Beispiel Schachtdeckel angepasst beziehungsweise angehoben werden. Auch die Bankette müssen erneuert werden. Zudem werden im gesamten Sanierungsbereich die Schutzplanken ausgetauscht und an die neue Fahrbahnhöhe angepasst.

Richtig saniert wird die Fahbahn der B 31 zwar nur auf dem Teilstück zwischen Eriskirch und Friedrichshafen-Kitzenwiese. Da der Verkehr Richtung Friedrichshafen aber bereits ab Kressbronn umgeleitet wird, nutzen das Straßenbauamt und des Regierungspräsidium die Sperrung auch, um im Bereich Eriskirch die Fahrbahnübergänge an der Schussenbrücke und an der Unterführung Röckenweg zu reparieren. „Da gab es schon länger Beschwerden wegen Lärmbelästigung, weil diese Übergänge beschädigt waren“, berichtet Stefan Müller.