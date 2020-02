Die Sportler des Vereins Taekwondo Ailingen haben beim Internationalen Tuttlingen Turnier acht Medaillen erkämpft. Viermal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze brachten die Ailinger mit nach Hause. Doch eine Silbermedaille war unumgänglich. Denn: In den Finalrunden mussten die Ailinger Brüder Nathanael und Aaron Fritz gegeneinander kämpfen.

Er ist deutlich größer und älter. Dennoch muss Nathanael Fritz gegen seinen jüngeren Bruder kämpfen, um die Goldmedaille mit nach Hause nehmen zu können. 15 Punkte macht der Ailinger – seinem Bruder Aaron lässt er einen Ehrenpunkt. „Es ist immer schade, wenn man sozusagen eine Goldmedaille verschenken muss. Aber die beiden sind in derselben Kategorie angetreten. Es ging leider nicht anders“, sagt der mitgereiste Cheftrainer Giuseppe Pistillo.

Beim Tuttlinger Turnier hielt sich der Cheftrainer aber im Hintergrund. Er wollte seiner verletzten Kämpferin Jessica Dick den Vortritt lassen, die zum ersten Mal als Coach auf die Matte trat.

Und sie spornte ihre Sportler zu Top-Leistungen an: Lorina Caspari, die Jüngste im Ailinger Team, schickte ihre Finalgegnerin mit 26:4 nach Hause. Ihr Bruder Alessio siegte nach souveränen Vorkämpfen im Finale mit 20:10. Eindeutig hat es auch Florian Jeckl gemacht. Nach einem 28:8-Sieg im Halbfinale kickte er seinen Tübinger Gegner mit 12:5 von der Matte und holte die vierte Goldmedaille für Ailingen.

Für Ben Matzke war das Turnier in Tuttlingen das erste überhaupt. „Er hat sich super geschlagen. Am Ende war es dann ganz knapp“, sagt Pistillo. Mit 23:25 war für den jungen Ailinger im Halbfinale Schluss. So ging es auch Leandro Caspari. Nach starken Vorkämpfen mussten er und seine Teamkollegin Jana Dick sich mit Bronze begnügen.