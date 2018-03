Menschen aus rund 120 Nationen leben laut aktueller Statistik in Friedrichshafen und tragen zur kulturellen Vielfalt in unserer Stadt bei. Viele von ihnen sind längst am See zu Hause und identifizieren sich mit ihrer neuen Heimatstadt. In unserer Serie „Häfler aus aller Welt“ stellen wir Männer und Frauen vor, die uns an ihrem Lebensweg teilhaben lassen und erzählen, warum sie sich im Hafen so wohl fühlen. Heute: Eine Frau aus Weißrussland, für die der Begriff „Partnerstadt“ doppelte Bedeutung erlangt hat.

„Ich liebe Friedrichshafen.“ Das Bekenntnis ist eindeutig und geht Olga Gotzmann leicht von den Lippen. „Ich mag die Nähe zum See und zu den Bergen. Und ich finde es wunderschön, im Mai Spaziergänge durch die Obstplantagen zu machen und in ein Meer von Bäumen und Blüten einzutauchen.“ Die Stadt erstmals kennengelernt hat sie vor 23 Jahren. Ihre weitere Lebensgeschichte liest sich wie ein Märchen. Aber ein Märchen, das sie sich auch hart erarbeitet hat.

Die Partnerschaft zwischen der Bodenseestadt und der weißrussischen Stadt Polozk ist noch relativ jung, als die damals 23-jährige Olga Generalowa, Studentin der Vermessungskunde an der Universität Novopolozk, die Chance bekommt, eine Praktikantenstelle im Vermessungsamt Friedrichshafen anzutreten. Die Frage der Unterbringung ist schnell geklärt. Bei der netten Häfler Familie Gotzmann in der Glückstraße steht eine Wohnung frei. Familienanschluss ist kein Problem. Schließlich ist da ja auch noch der Sohn des Hauses, Bernd Gotzmann. „Sofort hat es zwischen uns beiden gefunkt“, wissen die beiden noch heute. Bis zum völkerverbindenden Happy End gehen dennoch einige Monate ins Land. Nach Abschluss des Praktikums muss Olga wieder zurück in ihre Heimat, um ihr Studium zu beenden. Im September 1999 bekommt sie schließlich die lang erwartete unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Beruflich heißt es für die Ingenieurin allerdings zunächst, kleinere Brötchen zu backen. Olga findet eine Stelle in der Druckerei Scherpe in Friedrichshafen. „Ich war froh, überhaupt eine Arbeit gefunden zu haben“, sagt sie rückblickend. Anfang der 2000er werden die Töchter Nina und Jana geboren. „Nach fünf Jahren Erziehungsurlaub war mir dann klar, dass ich nicht nur zuhause sitzen, sondern auch wieder beruflich vorankommen wollte“, erzählt die heute 46-Jährige. Ihre vormalige Firma ist mittlerweile geschlossen, mehr als acht Jahre arbeitet sie in einem Baumarkt. Und dann tun sich unverhoffter Weise Türen auf. Das Landwirtschaftsamt sucht einen Vermessungstechniker/in. Man befindet die gebürtige Weißrussin aber für „überqualifiziert“ und rät ihr zu einer Ausbildung für den gehobenen vermessungstechnischen Dienst, verbunden mit der Einbürgerung und einem qualifizierten Sprachnachweis. „Natürlich habe ich meine Zweifel gehabt, ob ich das alles schaffe“, sagt Olga Gotzmann. Zweifel, die sie durch eigene Leistung zerstreut hat.

Und heute? „Ich habe meine Traumstelle gefunden.“ Olga Gotzmann erzählt davon, dass sie beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung in Ravensburg jeden Tag mit neuen, spannenden beruflichen Herausforderungen konfrontiert wird. In Friedrichshafen zuhause und weiterhin mit Polozk eng verbunden zu sein, das gehört für sie zusammen – natürlich auch wegen der familiären Bande. Gerne hat sie sich in den vergangenen Jahren immer wieder in den Dienst der Städtepartnerschaft gestellt. Olga Gotzmann war gefragte Dolmetscherin - etwa auch als es darum ging, einem 65-jährigen Mann aus Polozk zu ermöglichen, das Grab seiner Mutter zu besuchen, die während des Zweiten Weltkrieges als Zwangsarbeiterin in Emmendingen umkam und auch dort begraben wurde.

Borschtsch - also die traditionelle russische Rote-Beete-Suppe – schmeckt nach wie vor. Ein besonderes Faible hat man in der Glückstraße allerdings für selbstgemachte Spätzle in verschiedenen Variationen. „Von den vom Brett geschabten lass ich allerdings die Finger – die macht mein Mann ohnehin perfekt“, sagt Olga Gotzmann und strahlt übers ganze Gesicht.