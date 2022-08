Fledermaus-Kinder werden flügge: Was tun, wenn sich eine ins Haus verirrt?

Wer am späten Abend durch die Straßen geht, sieht manchmal kleine dunkle Schatten im Licht einer Straßenlaterne vorbei flattern: Fledermäuse. Hin und wieder kommt es sogar vor, dass sich die Tiere in die Wohnung verirren. Das passiert vor allem jungen Tieren, denn die sind gerade dabei, ihre ersten Flugversuche zu unternehmen.

„Das sind die ersten Fehlflüge“, sagt Sylvia Koß, Fledermaus-Sachverständige im Bodenseekreis. Sie ist Ansprechpartnerin bei Fragen rund um die streng geschützten Tiere und päppelt verletzte Fledermäuse wieder auf. „Ende Juni oder Anfang Juli kommt der Nachwuchs auf die Welt, nach etwa sechs Wochen ist er flugfähig“, erklärt sie.

Sollte sich eine Fledermaus in die Wohnung oder ins Haus verirren, sollte man laut Koß vor allem Ruhe bewahren, das Licht aus machen, die Fenster öffnen und warten, dass das Tierchen wieder hinausfliegt.

„Auf keinen Fall sollte man versuchen sie zu jagen oder zu fangen“, betont die Expertin. „Sie streben meistens nach dem höchsten Punkt im Raum und fliegen nah an der Decke.“ Doch in der Regel würden sie nach wenigen Minuten die Orientierung wiederfinden und von selbst nach draußen fliegen. Angst, dass die Fledermaus beißt oder sich in den Haaren verfängt, müsse man nicht haben.

Tiere rufen ihre Artgenossen um Hilfe

Eine viel größere Gefahr sieht Koß für die Fledermäuse, sollten diese nicht mehr aus dem Haus herauskommen. „Man sollte niemals das Fenster gekippt lassen, wenn man in den Urlaub fährt,“ sagt die Expertin. Denn wenn ein einzelnes Tier durch das gekippte Fenster herein krabbelt und merkt, dass es nicht wieder herauskommt, rufe es um Hilfe. „Fledermäuse sind sehr soziale Tiere. Wenn andere den Ruf hören, kommen sie zur Unterstützung herbei.“ Dann könne es passieren, dass plötzlich 30 Fledermäuse im Haus sind und dort sterben, wenn niemand sie rechtzeitig entdeckt.

In der Bodenseeregion kommen knapp 20 Fledermausarten vor, darunter am häufigsten die Zwergfledermaus, wie Koß berichtet. Doch der Bestand nehme „dramatisch“ ab. Einen Anhaltspunkt dafür liefern die bekannten Fledermausquartiere in Friedrichshafen und Umgebung. „Dort gibt es einen starken Rückgang.“ Dass die kleinen Flugtiere einfach umgezogen sind, scheint eher unwahrscheinlich zu sein. „Fledermäuse sind ortstreu“, sagt Koß. „Hausbesitzer, die ein bekanntes Quartier haben, müssen das schützen, sie sollten aber auch stolz darauf sein.“

Gründe für das Verschwinden der Fledermäuse

Als Gründe für die Abnahme im Bestand nennt die Expertin den Rückgang an Insekten, was weniger Futter für die Fledermäuse bedeutet. Aber auch die Lebensräume nehmen laut Koß ab – weniger Totholz im Wald, weniger alte Häuser, in deren Winkeln die Tiere sich verkriechen können.

Sylvia Koß kümmert sich um verletzte Fledermäuse und päppelt sie wieder auf (Archivbild). (Foto: Christian Dietz)

Mit der gegenwärtigen Trockenheit haben auch die Fledermäuse zu kämpfen, sagt Koß. Allerdings fänden sie noch genug Teiche und Wasserstellen aus denen sie trinken können. „Wenn man ihnen helfen will, kann man trotzdem eine Schale mit Wasser in den Garten stellen.“ Wichtig dabei: Ein Stöckchen in die Schale und über den Rand zu legen, sodass Insekten, die reinfallen, wieder rauskommen.

Pools und Wassertonnen nachts abdecken

Oft trinken Fledermäuse im Flug, erklärt Koß und rät dazu Pools und Wassertonnen nachts abzudecken. Denn es bestehe die Gefahr, dass die Tiere beim Trinken ins Wasser stürzen und ohne Hilfe nicht mehr herauskommen. Sollte man eine verletzte Fledermaus bei sich finden, so sollte man sie mit Handschuhen oder einem dicken Handtuch vorsichtig aufnehmen und am besten in einen Karton mit kleinen Luftlöchern, einem Tuch, an dem sie sich festkrallen kann und einem Marmeladendeckel mit Wasser setzen. Danach sollte man einen Fledermausexperten hinzuziehen, so Koß.