Mit einem kräftigen „Kickeriki, der Fisch isch hi“ haben die Schüler der 10. Klassen ihre Mitschüler begrüßt, die zuvor von den Häfler Narren aus den Klassenzimmern befreit worden waren. Laut Pressemitteilung ein fulminanter Auftakt der diesjährigen Schülerfasnet.

Erst- bis 13. Klässler feierten ausgelassen und nutzten die Angebote von der Mohrenkopfschleuder über die Disco bis hin zum Büttenredenwettbewerb. Stefan-Raab-Spiele standen ebenso auf dem Programm wie der beliebte Schminkstand, heißt es. Doch bevor die Bahn für die mehr als 50 Angebote frei gegeben wurde, mussten Schulleitung und die Lehrerschaft entmachtet werden. Die Grundschüler erledigten dies mit Musik und Tanz in der Turnhalle, während die Schüler der Klassen fünf bis 13 dies im Speisesaal über die Bühne brachten.

Zunächst wurde von den Werkrealschulchören kräftig eingeheizt, bevor jahrgangsmäßig die Lehrer entmachtet wurden. Getreu dem Motto „Epochen“ reichten die Aufgaben von der Steinzeit bis in die Zukunft. Schließlich wurde die Schulleitung von zwei „Erfindern“ in die Zukunft geschossen und musste entsprechende Fragen beantworten. Wie zu erwarten konnten die Schulleitungsmitglieder diese Aufgaben nicht lösen und wurden so im Raumschiff aus der Schule gebracht. Wer sich an den Zukunftsfragen der 10. Klässler versuchen möchte, findet diese unter www.bodensee-schule.de.

Selbstverständlich fehlte auch das Fasnets-Lehrertheater nicht: Nachdem im vergangenen Jahr Harry Potter im Kampf mit dem schwarzen Lord unterlegen war, wurde Harry in diesem Jahr von Asterix und Obelix gerettet und in das gallische Dorf gebracht, um dort sein Abitur anzustreben. Die Aufnahme im Dorf wurde jedoch von Caesar argwöhnisch beobachtet, wollte er doch Harry Potter Cleopatra schenken und in Ägypten zur Schule schicken. Fortsetzung folgt dem Bericht zufolge im Fasnetsprogramm 2019.

Pünktlich zur Abfahrt der Busse um 12.30 Uhr begleitete die Lumpenkapelle des Kollegiums die Kinder und Jugendlichen zu den Bussen, zur Abfahrt in Richtung Fasnetferien.