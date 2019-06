Wenn Roboter malen

Künstliche Intelligenz (KI) begleitet unseren Alltag: Mit dem Sprachassistenten im Smartphone, bei Empfehlungen im Online-Einkauf oder in Übersetzungsprogrammen. Doch wer weiß schon, was KI eigentlich ist und wie sie funktioniert? Die HTWG Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung lädt für Samstag, 29. Juni, von 11 bis 17 Uhr zu einem Informationstag Künstliche Intelligenz und Digitalisierung ein. In Vorträgen, Mitmachaktionen und Ausstellungen können die Gäste KI kennenlernen, viel ausprobieren und neuronale Netze selbst trainieren, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule. „Wir möchten zum einen helfen, die Entwicklungen rund um KI einzuordnen und zum anderen aufzeigen, wie weit das Spektrum ist, in dem die HTWG das Thema KI bearbeitet“, sagt HTWG-Präsident Prof. Carsten Manz.

So werden die Referenten KI aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchten: KI und Wirtschaft, KI und Kunst, KI und Rechtswesen wie auch KI und Ethik. Die Besucher können beobachten, wie ein Roboter lernt, sich in seiner Umgebung zu orientieren. Sie können erfahren, wie KI bei der Prüfung von Verträgen eingesetzt werden kann, wie KI die Arbeitsorganisation verändern wird und wie KI schon heute Kunst und Design beeinflusst.

Im Eröffnungsvortrag „KI – Was kann sie, was kann sie nicht“ wird Prof. Oliver Dürr grundlegende Antworten zu KI geben. Im weiteren Vortragsprogramm werden die Referenten konkrete Anwendungsbeispiele von KI und Digitalisierung präsentieren: Prof. Frank zeigt Anwendungen der Blockchain in der Industrie, Prof. Jo Wickert sieht KI als Designmaschine, Manuel Treiterer zeigt den Einsatz von KI bei der Bewertung von Rechtsstreitigkeiten und Nicolai Heinzelmann führt mit einem Blick in die Zukunft aus, wie sich Alltag und Arbeitswelt verändern werden. Ob alle Entwicklungen gut sind? Darüber möchte Prof. Annette Kleinfeld in ihrem Vortrag „KI und Ethik“ mit Gästen diskutieren.

Vorführungen und Mitmachaktionen zeigen, wie die HTWG das Thema KI bearbeitet. Zum Beispiel wird das Institut für optische Systeme an verschiedenen Stationen zum Selbst-Aktiv-Werden einladen: Wie würden Portraits der Besucher aussehen, wenn Munch oder van Gogh beim KI-Tag zu Gast wären? Ein neuronales Netzwerk kann den Stiltransfer von Kamerabildern in Echtzeit wiedergeben.

Prof. Oliver Bittel und Jürgen Keppler zeigen an verschiedenen Stationen Hintergründe zur Robotik: Wie lernt ein Roboter, sich in seiner Umgebung zu orientieren? Wie kann ein Münzsortierer nicht nur Münzen sortieren, sondern dabei auch noch den optimalen und kollisionsfreien Weg wählen? Wie kann ein kleiner Kuka-Roboter Objekte lokalisieren? Was versteht man unter reinforcement learning?

Das Open Innovation Lab der HTWG ist ausgestattet mit 3D-Druckern, CNC-Fräsen, Lasercuttern und weiteren digital angesteuerten Geräten. In einem Parcours durch das Labor erhalten die Besucher Einblick in aktuelle technologische Möglichkeiten und den kreativen Umgang damit.

Neben den Lehrenden der Hochschule werden auch Studierende die von ihnen im Bereich Digitalisierung umgesetzten Projekte präsentieren. Und auch Konstanzer Unternehmen stellen vor, wie sie KI einsetzen und wie die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sie bereichert. Der Eintritt ist frei.