Wenn „Obelix“ auf „Schneewittchen“ trifft

Das Fischstechen ist beim Seehasenfest ebenso wenig wegzudenken, wie der Seehas selbst. Zwei Kontrahenten, fantasievoll verkleidet, treten gegeneinander an. Die Bootsführer rudern los und die Teilnehmer müssen sich mithilfe von Fiberglas-Lanzen gegenseitig vom Boot stoßen. Derjenige, der noch steht, ist ein Runde weiter, der andere geht baden. Ein witziger Beitrag der Deutschen Lebens Rettungsgesellschaft (DLRG), die das Stechen seit 66 Jahren organisiert, für die Sicherheit sorgt und auch die Kostüme zur Verfügung stellt.

Wenn „Hans im Glück“ auf „Superman“ trifft und „Obelix“ in abgespeckter Version das Boot betritt, um gegen „Schneewittchen“ ein Duell auszutragen, kann es sich nur um das Fischerstechen am Seehasenfest handeln. Ein alter Hase beim Stechen ist Uwe Dietrich, der in diesem Jahr allerdings die Lanze gegen das Mikrofon getauscht hat und die Veranstaltung moderierte.

Jeweils am Samstag und am Sonntag verwandelte sich der Gondelhafen in einen Tummelplatz der Lanzenstecher. Koordination, Konzentration, Standhaftigkeit und Gleichgewicht ist gefragt, wenn die beiden Kontrahenten die Lanze vor sich her strecken und auf die Brust des Gegenübers zielen. Dabei ist das Stechen nicht so ohne, wie Bootsführer Thomas Degen am Samstag erfahren musste. Bei einem Stechen traf ihn eine Lanze am Kopf und er musste mit einer Platzwunde ins Krankenhaus. „Es ist aber alles wieder in Ordnung“, versichert Rudi Krafcsik, der die Gesamtleitung des Fischerstechens inne hat.

Seit 31 Jahren die„Fischerin vom Bodensee“

Für die Zuschauer bedeutet das Stechen reinste Gaudi und dass auch die Teilnehmer ihren Spaß haben, ist ebenfalls zu sehen. Manche von ihnen sind seit Jahrzehnten dabei, denn das Fischerstechen gibt es seit 1954, es ist also nur fünf Jahre jünger als das Seehasenfest. Der zurzeit älteste aktive Teilnehmer ist Marc Cziczek, der seit 31 Jahren als „Fischerin vom Bodensee“ am Fischerduell teilnimmt. Die Erfahrung scheint zu helfen, denn am Sonntag hat er den dritten Platz belegt. Vor ihm hat es Sebastian Helms auf den zweiten Platz geschafft und den Sieg hat diesmal „Tarzan“ davongetragen, der sich im wahren Leben Marco Bublewitz nennt. Am Samstag hatte Mario Landthaler als Panther „Baghira“ die Nase vorn. Er belegte den ersten Platz, gefolgt von Andreas Wolferseder als „Robin Hood“ auf dem zweiten Platz und Markus Gröner als „Asterix“ auf Platz drei.

Beim Eierlaufen, bei denen der Nachwuchs sich auf schwimmende, viereckige Pontons wagten, die in den See hineinragten haben sich am Samstag Lisa Wentz (erster Platz) , Nisa Isiktas (zweiter Platz) und Lina Mehre (dritter Platz) gegen ihre Konkurrenten durchgesetzt.

Am Sonntag konnte Svetlana Volkova den ersten Platz für sich verbuchen. Leonie Dietrich und Elizan Letin teilten sich Platz zwei, sodass der Rang drei wegfiel. Die Zuschauer feuerten die Akteure an, litten mit, wenn jemand ins Wasser fiel, und honorierten die Teilnehmer mit jede Menge Beifall – egal, ob da jemand im Wasser landete oder gewann. Im Anschluss wurden die Sieger im Zollhaus geehrt.