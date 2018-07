„Halt an!“ nennt sich der Kurzfilm, der als Ergebnis der Projektarbeit von sechs Studenten der Zeppelin Universität (ZU) gezeigt worden ist. Matthias Garbin, Sabrina Kieback, Florian Meurer, Shynne Preißel, Vanessa Winter und Christian Wütschner führten ihn im ZU-Foyer am Seemooser Horn vor. Die Filmpremiere, zu der rund 140 geladene Gäste kamen, stellte den Abschluss einer einjährigen Zusammenarbeit der Studierenden unterschiedlichster Studienrichtungen dar. „Und bitte!“ hieß es ein letztes Mal aus dem Mund der Teilzeit-Regisseurin und Studentin der Kommunikations- und Kulturwissenschaften, Sabrina Kieback. Danach sahen die Gäste, die das Projekt gefördert und unterstützt hatten, endlich den Film, der ein aktuelles Thema aufarbeitet. „Es geht um sexuellen Missbrauch und vor allem darum, was passiert, wenn niemand darüber spricht“, berichtete Vanessa Winter, die Drehbuchautorin.

Bereits beim Sektempfang vor der Filmvorführung war die Stimmung angenehm gespannt. Nach einer kurzen Einleitung und Danksagung durch Sabrina Kieback und Vanessa Winter feierte „Halt an!“ seine Premiere vor Publikum. Rund 25 Minuten lang litten die Gäste mit Daniel (Marcel Sturm), der als Kind von seinem Lehrer Schwarz (Bastian Stoltzenburg) sexuell missbraucht wurde. Durch Zufall lernt Daniel im Internet Schwarz’ Tochter Sara (Juliane Hundt) kennen und trifft sich mit ihr. Diese Begegnung gipfelt für Daniel in der Entführung von Sara mit dem Ziel, endlich Gerechtigkeit und ein Geständnis von Schwarz zu bekommen. Doch leider ist die Realität oftmals nicht gerecht.

Nach dem Film folgte zunächst betretenes Schweigen. „Ich dachte zuerst, die Leute würden nicht klatschen, weil es ihnen nicht gefallen hat“, meinte Shynne Preißel, die während der Dreharbeiten die Rolle der Aufnahmeleiterin innehatte. Aber diese Annahme war weit gefehlt. Es folgte nach dem Abspann nicht nur lang anhaltender Applaus. Auch im Anschluss beim gemütlichen Barabend wurden die Studenten in zahlreichen Gesprächen für ihr Engagement und die Qualität des Films gelobt. So äußerte beispielsweise ein Vertreter des Rotary Club Überlingen: „Wir sind sehr stolz, dass wir dieses Projekt unterstützt haben, und absolut begeistert. In Japan wäre das Geld untergegangen. Hier haben wir das Gefühl, etwas Sinnvolles zu unterstützen.“

„Ein großer Dank gilt natürlich all denjenigen, die mitgewirkt haben“, erklärte Christian Wütschner, seines Zeichens Produzent des Filmprojekts. Deshalb gab es am Ende neben DVDs und Filmplakaten für alle 56 an der „Halt an!“-Produktion Beteiligten noch besondere Geschenke für die engsten Helfer. Allen voran natürlich für den Projektbetreuer Uwe Wrobel, der die Filmproduktion ehrenamtlich unterstützte. Neben Regie-Klappstuhl und goldener Filmklappe sorgte vor allem die Übergabe der Einzelteile eines bei den Dreharbeiten zerborstenen Scheinwerfers an den „Schuldigen“ für Gelächter im Premierenpublikum.