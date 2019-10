Nicht nur in der Industrie, sondern auch im Bereich der Inklusion und Teilhabe kann die Digitalisierung ganz neue Chancen eröffnen. Dies zeigt ein Projekt des Instituts für Weiterbildung, Wissens- & Technologietransfer (IWT), bei dem untersucht wird, wie Menschen mit Behinderung mit Robotern interagieren. Dabei geht es weniger um die technischen Fragen als um Themen wie Akzeptanz und Nutzerfreundlichkeit, heißt es in einer Mitteilung des IWT.

Da die meisten Arbeitgeber die Bedingungen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung derzeit nicht erfüllen, sei der Bedarf an integrativen Maßnahmen hoch, heißt es in dem Schreiben weiter. Zusammen mit den Partnerwerkstätten der Integrations-Werkstätten-Oberschwaben gGmbH in Weingarten, der Stiftung Liebenau und den Lindenberger Werkstätten sehen sich die Mitarbeiter am IWT deshalb nach Möglichkeiten um, Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung in der Industrie für Arbeitgeber und Arbeitnehmer lukrativ zu gestalten. Daraus entstand die Idee einer Studie, ob gewisse Einschränkungen durch den Einsatz von kollaborativen Robotern kompensiert werden können. Es soll in der Betrachtung keinesfalls darum gehen, Menschen zu ersetzen, sondern sie durch moderne Techniken und Technologien zu unterstützen, schreiben die Projektverantwortlichen.

Das Projekt „ROKMI“

Um dies zu untersuchen wurde das Projekt „ROKMI“ (Roboter in Kollaboration mit Menschen mit Behinderung in der Industriellen Montage) ins Leben gerufen, welches aus zwei Experimenten besteht:

Ein Experiment beschäftigt sich mit der Akzeptanz und der Benutzerfreundlichkeit von kollaborativen Robotern direkt im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Dabei wird von 30 Probanden jeweils ein fiktives Produkt zusammengebaut, wovon von den sieben Montageschritten zwei der kollaborative Roboter übernimmt. Mit Hilfe von ausgewählten Fragen wird während des Montageprozesses untersucht, wie die Menschen auf den Roboter reagieren.

Nach ersten Gesprächen mit den Partnerwerkstätten hat sich herauskristallisiert, dass die Werkstattleitungen in Zeiten von Industrie 4.0 motiviert sind, moderne Techniken und Technologien wie kollaborative Robotik einzusetzen. Die Befürchtung ist allerdings, dass die Mitarbeiter und Betreuer in den Werkstätten die Roboter nicht selbstständig betreuen und eigene Programme oder Programmänderungen umsetzen können, da sie in der Regel nicht über die entsprechenden Kenntnisse verfügen. Müsste bei jeder Änderung ein Mitarbeiter des Roboterherstellers in Anspruch genommen werden, ist der Einsatz eines kollaborativen Roboters finanziell nicht mehr zu bewerkstelligen. Um diesem Thema entgegen zu wirken, ist die Idee des zweiten Experiments entstanden. Bei diesem wird mit Hilfe von 60 Probanden untersucht, ob auch Menschen ohne technisches Wissen in der Lage sind, einen modernen Roboter zu programmieren. Deshalb sind 30 der Probanden mit technischem Hintergrund (z. B. technisches Studium oder technische Ausbildung) und 30 ohne. Bei dem Experiment machen sie genau die gleiche Aufgabe wie die Menschen mit Behinderung. Darüber hinaus bekommen sie allerdings auch noch die Aufgabe, das Programm des Roboters zu modifizieren. Nach einer kurzen Einweisung in den Umgang mit dem Roboter, „programmieren“ die Probanden diesen schließlich. Noch vor einigen Jahren wäre dieses Experiment aufgrund der Komplexität der Roboterprogrammierung undenkbar gewesen. Heute sind jedoch viele Roboter sehr intuitiv zu steuern und zu programmieren. Den Programmierprozess, der meist über einen Touchscreen von statten geht, nennt man heute „teachen“, also anlernen. Er erinnert eher an die Bedienung eines Smartphones als an die Programmierung eines Roboters. Auch hier werden die Faktoren Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit untersucht, die von den Probanden in Form von Fragebögen ermittelt werden.

Die Auswertung der umfangreichen Ergebnisse der Experimente wird 2020 stattfinden und im Rahmen einer Veröffentlichung publiziert werden. Die Lernfabrik Fallenbrunnen ist ein am IWT gefördertes Projekt von der Zeppelin Stiftung der Stadt Friedrichshafen. Im Fokus stehen Themen der Industrie 4.0.