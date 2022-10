Wenn man sich mit 19 alt fühlt

Das Gefühl, alt zu sein, das hat vermutlich jeder früher oder später einmal. Dass sich dieser Eindruck jedoch bei mir so früh einstellen könnte, hätte ich nicht erwartet. Doch zack, vergangenes Wochenende war es so weit.

Familientag: In der ganzen Wohnung waren die mitgebrachten Spielsachen meiner Cousine verteilt. Doch beim genaueren Betrachten des Spielzeuggewirrs stellte ich erstaunt – ja gar erschrocken – fest, was ich gehofft hatte, erst in hohem Alter zu erkennen: Ich bin alt geworden. Die magnetische Mal-Tafel ist einer batteriebetriebenen Tafel in Form eines iPads gewichen. Spielzeugfiguren, die früher keine Gelenke hatten, sind jetzt sogar voll beweglich. So können sie zum Beispiel auf einem Spielzeugpferd reiten und danach wieder ganz geradestehen. Und das Beste: Selbst die Haare, die früher noch starr an den Figürchen hafteten, sind jetzt abnehmbar.

Revolution in der Spielwarenindustrie

Wahnsinn, wie sich die Spielwarenindustrie revolutioniert hat. Da will man nochmal Kind sein, so schoss es mir durch den Kopf. Aber von langer Dauer war der Gedanke nicht. Schon jetzt – am nächsten Morgen – selbst im Auto und am Steuer sitzend, kann ich das mit dem Älterwerden dann doch ganz gut annehmen.