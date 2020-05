Wenn Männer Väter werden: Caritas bietet in Friedrichshafen eine Männerberatung an

Immer mehr werdende Väter nehmen zusammen mit ihren Frauen das Beratungsangebot der Katholischen Schwangerschaftsberatung (KSB) der Caritas Bodensee-Oberschwaben in Friedrichshafen an, heißt es in einer Mitteilung der Caritas.

Anders hingegen sieht es bei Männern aus, die Vater werden, möglicherweise aber keinen Zugang zu ihrer Vaterrolle erhalten, weiß Dirk Meiners, der seit vielen Jahren als Diplom-Sozialarbeiter in der Katholischen Schwangerschaftsberatung tätig ist. „Vereinzelt hatten wir immer wieder Beratungskontakte mit jungen Männern, die vom Jugendamt erfahren haben, dass sie Vater geworden sind und Unterhalt zahlen müssen“, berichtet er. In anderen Fällen sei die Beziehung zur Mutter des gemeinsamen Kindes zerbrochen und diese habe den Kontakt des Vaters zu seinem Kind unterbunden. Eine verhinderte Vaterrolle aber löse nicht selten Ängste, Wut und Unsicherheit aus. „Die Männer kämpfen mit einem Gefühl der Machtlosigkeit und Ausgrenzung – und sie leiden“, so Meiners. Viele machten dies alles mit sich selbst aus und fühlten sich alleingelassen.

Mit einem gesonderten Beratungsangebot im Rahmen der Schwangerschaftsberatung möchte Dirk Meiners diese Väter, die keinen Zugang zu ihrer Vaterrolle haben, jetzt in den Fokus stellen. In individuellen Einzelberatungen erhalten sie die Möglichkeit, von Mann zu Mann über ihre Ängste, Probleme und Unsicherheiten zu sprechen. „Ich informiere die ratsuchenden Väter auch über ihre Rechte und Pflichten und zeige ihnen mögliche Wege auf, einen Zugang zum eigenen Kind zu finden“, so Meiners. Denn Ziel des neuen Beratungsangebots sei es auch, eine Brücke zwischen Vater und Mutter zu schlagen. Bei getrenntlebenden Paaren sollten beide Elternteile ihre Verpflichtungen und ihre Elternrolle wahrnehmen, um dem gemeinsamen Kind eine gute Zukunft zu schaffen, gibt Meiners zu bedenken. In diesem Bereich gebe es daher eine intensive Zusammenarbeit mit der Psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas.

Die Katholische Schwangerschaftsberatung in Friedrichshafen ist Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag von 14 bis 17 Uhr erreichbar. Kontakt: Caritas-Zentrum Friedrichshafen, Katharinenstraße 16, Telefon 07541 /300 00, ksb-fn@caritas-bodensee-oberschwaben.de. Auch Onlineberatungen sind unter www.beratung-caritas.de möglich.