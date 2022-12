Wenn Lieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Reduzierte Kontakte nach außen – wenig Abwechslung im Alltag. Ältere und kranke Menschen schränken sich seit Beginn der Corona-Krise in besonderem Maße ein. Natürlich ist es richtig und wichtig, sie zu schützen – die Seelengesundheit bleibt dabei allerdings auf der Strecke. Um so wohltuender empfinde ich es, dass in vielen Lebenslagen wieder ein bisschen mehr Normalität einkehren darf.

Und so hat mein Herz einen Freudenhopser gemacht, als ich zu Wochenbeginn erfahren habe, dass die Erstklässler unserer Grundschule die Bewohner des Betreuten Wohnens in Kluftern besuchen werden. An ihrem letzten Schultag in diesem Jahr werden die Buben und Mädchen Weihnachtslieder für sie singen. Was muss das für eine Wohltat sein – ich sehe schon jetzt die leuchtenden Augen vor mir!

Denn obwohl die Damen und Herren zentral im Ort wohnen, sind sie als Folge der Pandemie dennoch an den Rand gedrängt worden. Der Gedanke an dieses Treffen versetzt mich in weihnachtliche Stimmung. Ist nicht genau das die Botschaft von Weihnachten?