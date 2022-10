Wenn Krawallrocker die GZH-Wiese verwüsten und vom Flughafen Wasserstoffflugzeuge starten

Dass die Unterbringung von Geflüchteten für das Landratsamt mit hohem Aufwand verbunden ist, wird kaum einer bezweifeln. Und auch mit der Feststellung, dass die Bewältigung dieser humanitären Notsituation eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist, hat die Kreisverwaltung recht.

Das ändert aber nichts daran, dass der Bodenseekreis weiterhin Träger der Schulen am Berufsschulzentrum ist – und damit auch verantwortlich dafür, die für den Schulbetrieb erforderliche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Dazu gehört auch die Sporthalle, die nun zur Notunterkunft werden soll und deshalb für den Schulsport nicht mehr zur Verfügung steht. Um Ausweichmöglichkeiten mag sich das Landratsamt trotzdem nicht kümmern. Nicht leistbar, heißt es. Anderes ist wichtiger. Ein Zeichen der Wertschätzung für die Schulen ist das nicht.

Dieter Thomas Kuhn und die großen Krawallmacher

Die Spießgesellen wünschen Vaddi Concerts viel Glück beim Versuch, ein Festival auf dem Freigelände beim GZH auf die Beine zu stellen. Mit der jetzt wohl unvermeidlichen Schere im Kopf, die einige Anwohner durch ihre Beschwerden erzeugt haben, wird das nicht einfach. Ein Festival soll es sein, aber eben nur für zwei Abende; und auch nur bis 22 Uhr.

Zu laut soll es auch nicht werden, und die Leute, die man sich als Publikum wünscht - ja nun, das „Party-Publikum“ der Vergangenheit lieber nicht. Die bunt verkleideten Dieter Thomas Kuhn-Fans waren 2018 wohl einfach zu fröhlich und damit zu laut.

Gut, dass Nena und Michael Patrick Kelly 2019 wegen der Anwohner gleich in den Saal verlegt wurden. Diese wilden Krawallrocker und ihre unberechenbaren Fans hätten die Uferzone und ihre Anlieger das Fürchten gelehrt.

Kommt jetzt Bewegung in die B31?

Etwas enttäuscht waren die Spießgesellen, dass auch der verkehrspolitische Sprecher der FDP im Landtag, Christian Jung, keine Antworten parat hatte zu der Frage, warum sich bei der B31-Planung (Immenstaad/Meersburg) gerade nichts tut.

Dafür gaben Jung und der FDP-Abgeordnete des Bodenseekreises, Klaus Hoher, das Versprechen ab, sich beim Bundesverkehrsministerium für das Projekt einzusetzen.

Jetzt vermeldet Hoher einen ersten Erfolg: Mit Staatssekretär Michael Theurer kommt ein hochrangiger Politiker an den See. Für den 17. November (14.30 Uhr) kündigt Hoher den Termin in Immenstaad an. Auch das Regierungspräsidium werde eingeladen. Licht ins Dunkel bringen will Hoher dann, wir sind gespannt …

Mit Wasserstoff abheben

Ein nachhaltiger Flughafen? Da haben die Spießgesellen kurz gestutzt. Passt das zusammen? Aber es ist nun mal so: Die nachhaltigste Lösung ist zugleich die unwahrscheinlichste und vermutlich von den Wenigsten gewünschte – nämlich den Flughafen ganz abzuschaffen. Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind immer gut, selbst wenn sie nicht das Optimum erzielen und selbst wenn sie auf wirtschaftlichen Überlegungen basieren.

Aber auch hier gilt: Im Endeffekt zählt das Ergebnis. Die Spießgesellen sind deshalb gespannt, wie sich der Flughafen in zehn Jahren präsentiert – und wie es ist, von dort mit einem Wasserstoffflugzeug zu starten.