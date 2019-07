Wenn Klaviere vom Himmel Blitze schleudern

Der Besucheransturm zur Vernissage seiner Ausstellung „Big Multimedia Art Room“ am Freitagabend im Kulturhaus Caserne, vormals Galerie Plattform 3/3, hat den Tettnanger Künstler Detlef Fellrath überrascht. Es ist die dritte Ausstellung der Galerie, die sich unter der neuen Leitung erst ihr Publikum suchen muss.

Es ist eine Ausstellung, die neue Wege weist. Der Künstler Detlef Fellrath, lange Jahre Kunsterzieher am Montfort-Gymnasium in Tettnang, hat schon an bedeutenden Orten in seiner Heimat in Nordrhein-Westfalen ausgestellt, aber ebenso in der Schweiz, in Österreich, Frankreich, Bulgarien und China. Lange Zeit hat er Ausstellungen in der kommunalen Galerie in Tettnang kuratiert. Fellrath steckt in der Szene, kennt die aktuellen Strömungen. Daher war ihm auch der multimediale Ansatz seiner Ausstellung, die die Malerei mit Musik, Sprache, Ton und Licht verbindet, ein Anliegen.

Beim Betreten des Hauptraums fällt der Blick auf ein großformatiges Bild, dessen Grundlage der Romantik entsprungen sein könnte. Ein Meer mit tiefliegendem Horizont, in magisches Rot-Violett getaucht, der Himmel in der Mitte von Blitzen durchzuckt, ein Blitz fällt ins Meer. Dann fällt ein surreales Element auf: Nicht dunkle Wolken hängen am Himmel, sondern kopfüber hängende Flügel – folgerichtig der Titel „Klaviergewitter“. Damit nicht genug, lassen sich zum Bild drei kurze Improvisationen eines Musikkollegen einspielen, überlagern sich, führen das „Klaviergewitter“, das Fellrath in Friesland erlebt hat, fort. Verschiedene Wahrnehmungen treten in Konkurrenz, verschiedene Formen der Kunst begegnen sich. Der Besucher kann nicht nur bei diesem Objekt aktiv eingreifen, wie auch bei manch einer Installation. So kann er gegenüber, beim großformatigen Bild „Apollo Illusions“, im nostalgischen ersten Computer Fellraths die Beschreibung aus einer Einführungsrede hören. Davor nimmt eine Lichtkugel die Farben des Bildes wie die Bewegungen der Besucher auf, dies eine Installation von Ulrike Kurz – mit Licht sei er noch nicht so weit.

Weitere Interaktionen finden sich beispielsweise im Bild „malerei skulptur plastik und plastikflasch“. Hier zitiert das Bild den davorstehenden Eisentisch mit Kleinplastiken, frühe Arbeiten des Künstlers aus der Akademiezeit. Fellrath bringt auch Zitate aus der Kunstgeschichte oder er lässt über einem Gebäude seinen „Wellenkreis“ schweben, der vor Jahren im Innenhof des Tettnanger Schlosses hing. Auch dies ein Gegensatz: das grazile Gebilde vor dem massiven Bauklotz. Dabei ist der „Wellenkreis“ in der Realität ein schweres Objekt aus speziellem Stahl. Fellrath hinterfragt seine Objekte, lässt die Besucher zum Teil der Ausstellung werden, auch wenn hier keine begehbaren Objekte zu erleben sind.

Luftig und leicht wirkt die ganze Ausstellung, eine Synthese aus teilweise zarten Formen, aus figurativen Elementen in hellen, bisweilen auch kräftigen Farben. Über blauen Tannen hängen kopfüber Baumkonturen, in einer durchbrochenen roten Fläche ins Bild wurzelnd. Das Original, ein geschmiedeter Blitz, steht am Boden. Gegenstände, die, aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang genommen, eine neue Identität erhalten und auch ihren Betrachter verändern. Kunst, die unaufdringlich etwas bewirkt. Man muss sich nur auf die Suche machen.