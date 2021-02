Wenn italienische Volleyballteams die gegnerische Taktik sezieren

Trentino Itas spielt beim Champions-League-Turnier in der Zeplin Cat Halle A in Friedrichshafen von Dienstag bis Donnerstag gegen Karlovarsko aus Tschechien und Novosibirsk aus Russland. Ob der Gastgeber VfB Friedrichshafen nach einem Corona-Verdachtsfall im Mannschaftsumfeld am eigenen Turnier teilnehmen darf, stand bis Montagmittag noch immer nicht fest.