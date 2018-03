Wenn Grillprofis dem Frühjahr einheizen und Hobby-Gärtner blühende Fantasien bekommen, dann hat die Messe „Garten & Ambiente Bodensee“ ihre Pforten geöffnet. Vom 21. bis 25. März präsentieren über 100 Aussteller ein breites Angebot an Pflanzen, Accessoires, Möbeln und Zubehör, kündigt die Messe Friedrichshafen in einem Schreiben an.

Unter dem Motto „Mein Traumgarten“ bringen sechs Show-Gärten sowie eine blühende Sonderschau Inspiration zur Gestaltung der eigenen Grünzone rund ums Haus und den Balkon. Im Grill-Park lassen die Profis Klaus Winter und Andreas Rummel den Grillduft durch die Halle ziehen und vermitteln auf der Show-Bühne Tipps und Tricks zum kreativen Grillen.

Alle Facetten im Gartenbereich

„Die ‚Garten & Ambiente Bodensee’ bietet den Besuchern ein umfangreiches Portfolio und zeigt alle Facetten im Gartenbereich: Von Samen und Stauden über Accessoires und Gartenmöbel bis hin zu Whirlpools und dem Rasentraktor ist in Halle A6 alles zu sehen“, sagt Projektleiter Rolf Hofer.

Neu ist eine blühende Sonderschau, die den Frühling zum Greifen nahe bringt und darüber hinaus ausgefallenen Hochzeitsschmuck zeigt, heißt es in der Ankündigung der Messe weiter. Von ihrer schönsten Seite präsentieren sich auch verschiedene Betriebe des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg (Galabau) mit sechs Show-Gärten unter dem Motto „Mein Traumgarten“.

Wer beim Gedanken an das Frühjahr bereits auf heißen Kohlen sitzt und es kaum erwarten kann, die Kochstelle ins Freie zu verlegen, ist im Grillpark richtig. „Grillen ist Lifestyle und den machen wir in der Messehalle erlebbar. Dort wird gebrutzelt, geräuchert und geröstet, im Lapplandzelt kann frisch gegrilltes verkostet werden, dazu gibt es Whiskey und Craft Bier“, freut sich Rolf Hofer. Auf der Show-Bühne macht Klaus Winter den Besuchern täglich Leckereien vom Rost schmackhaft und am Messe-Samstag verwöhnt der international erfolgreiche Barbecue-Experte Andreas Rummel die Zuschauer mit seinen Kreationen. In seiner Show verwandelt er Fleisch- und Fischarten, Gemüse, Früchte, Teig- und Eierspeisen vor den Augen und Nasen der Besucher in Grillgut und verrät seine einfachen, aber kreativen Rezepte.

Am Messe-Donnerstag wird Philipp Sontag von der gleichnamigen Metzgerei aus Kissleg auf der Showbühne erwartet. Der Dry aged-Spezialist kommt direkt von der Weltmeisterschaft der Metzger in Belfast, wo sich einige der kreativsten Köpfe des Fleischerhandwerks aus der ganzen Welt miteinander messen. Wer von den Grill-Profis inspiriert seine eigenen Ideen umsetzten möchte und dazu noch die passende Ausstattung benötigt, kann sich bei den zahlreichen Ausstellern mit Smokern und Grillgeräten sowie Zubehör, Gewürze, Soßen und vielem mehr eindecken.