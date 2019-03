Wenn es mal klemmt, wird halt neu angesetzt

Zum Konzert unter dem Motto „Let’s dance!“ mit Tänzen von Bach bis Bernstein hat Jürgen Jakob am Sonntagabend ins Graf-Zeppelin-Haus eingeladen. Junge Pianisten aus der Region, Schüler seiner Klavierklassen an der Musikschule Tettnang, hat er zum Konzert in der von Margaret Briody veranstalteten Reihe „Junge Künstler Konzerte“ mitgebracht – „alles, was spielfähig ist“, hatte er im Vorfeld geschmunzelt. Dass sie weit mehr als spielfähig waren, war auch am begeisterten Applaus der zahlreichen Zuhörer zu erkennen. Rund 30 Spieler, vom Sechsjährigen bis zum Musikstudenten, waren am Start, ehe Jürgen Jakob zuletzt sagte: „Meine Schüler haben genug gearbeitet für heute, wir wollen auch mal“, und sich zusammen mit Helge Herr, einem Ehemaligen, der das Klavierdiplom längst in der Tasche hat, an die zwei Flügel setzte, wo die beiden mit Sinfonischen Tänzen aus Bernsteins „West Side Story“ einen spektakulären Schlusspunkt mit der knisternden Spannung eines Thrillers setzten. Sicher möchten das Duo, das den Abend mit einem Menuett von Bach einleitete, und die Jungen und Mädchen, die sich danach jeweils zu zweit an die Tasten setzten, auch einmal so meisterhaft spielen können – jetzt haben sie ihre Freude daran, einen beschwingten Tango oder einen flotten Pasodoble oder Ragtime zu können. Wenn’s mal klemmte, wurde eben neu angesetzt und wenn einer ausgefallen war, dann war Jürgen Jakob der Duo-Partner – Spieler und Eltern durften stolz sein auf das Erreichte. Und immer höher kletterten die folgenden Musiker, so ging es mit so viel Temperament an Darius Milhauds „Brasileira“, dass man sich schon unter Brasiliens Sonne sah. Wie gut Klavier und ein Blasinstrument zusammenpassen, bewiesen Eda und Samuel Schneider mit Andante und Polacca für Horn und Klavier von Friedrich Kuhlau. Eine Freude war Samuels schöner Ansatz am Horn, Eda war eine starke Partnerin. Mit der anspruchsvollen viersätzigen „Hot Sonate“ von Erwin Schulhoff glänzten Ana Grabovac am Saxofon und Celine Höpfer am Klavier. Satt war der Klang des Saxofons, geschmeidig die Übergänge, inspiriert, kraftvoll und eindringlich das harmonische Spiel der Partner. Ein Höhepunkt des Abends war Jakob Frischs Interpretation des ersten Satzes von Sergei Rachmaninoffs spätromantischem Klavierkonzert Nr. 2, wobei Jürgen Jakob am zweiten Flügel den Orchesterpart übernahm. Dicht und packend kamen Melancholie und Leidenschaft, Traumpassagen und mitreißende Energie herüber.

Spannend kam Peter Bences Piano Cover von Totos „Africa“ als perpetuum mobile herüber, ehe noch einmal Spielerpaare an die Flügel traten, um erst zu vier Händen, dann zu acht Händen fünf ungarische Tänze von Brahms zu spielen, ein beschwingter Abschluss der Schülerdarbietungen, der noch einmal viel Applaus erntete.