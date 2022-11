Wenn eine Verlobung zum familiären Stresstest wird

Das neue Theaterstück der Bodensee Players „Strike up the Banns“ von Olwen Wymark feiert am Dienstag, 15. November, Premiere. Es ist eine typisch britische Komödie, die an fünf Abenden von Dienstag, 15., bis Samstag 19. November, täglich jeweils um 20 Uhr gespielt wird. Die Herbstaufführung der Bodensee Players wird im Casino Theater im Fallenbrunnen gezeigt, wie immer in englischer Sprache, heißt es in einer Ankündigung.

„Strike up the Banns“ entführt die Zuschauer in das sehr geregelte, mittlerweile langweilig gewordene Vorstadtleben von Reginald und Geraldine Stringer. Ihre Tochter Billie will sich mit dem Sohn von Reginalds Chef verloben. Der spießige Mr. Beamish legt Wert auf altmodisch-strenge Erziehung, moralische Werte und hat eine überaus konservative Sicht auf alle Dinge. Da ist es wohl besser, wenn er nichts von dem Vorleben der Stringers erfährt, die früher in eine Hippie-Kommune gelebt haben. Um den perfekten Ablauf des Abends soll sich Geraldine kümmern, die aber schon bald genug davon hat, dass alle auf ihr herumhacken. Deshalb beschließt sie, den Abend etwas aufzumischen.

„Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden Tränen lachen, ganz sicher“, verspricht Regisseurin Gabi Gerdau. „Dieses wilde Familienchaos will niemand in den eigenen vier Wänden erleben, daher ist der Blick in das Wohnzimmer der Familie Stringer um so amüsanter.“ Steff Kretschmer, die sich als Produzentin um die komplette Aufführung kümmert und auch noch selbst auf der Bühne stehen wird, ergänzt: „Aus einem Abendessen und einer geplanten Verlobung wird plötzlich ein familiärer Stresstest, bei dem viele Überzeugungen auf der Strecke bleiben – und vielleicht sogar auch die Liebe.“ The Banns ist die englische Bezeichnung für das kirchliche Hochzeitsaufgebot. Ob es jedoch dazu kommen wird, zeigt sich erst wenn sich alle Aufgeregtheit gelegt hat.

Die Bodensee Players wurden 1997 gegründet und sind der einzige englischsprachige Theaterverein in der Bodenseeregion. Jedes Jahr werden zwei Aufführungen geboten, selbstverständlich jeweils in englischer Sprache.

Der Eintritt ins Casino Theater, Fallenbrunnen 17 in Friedrichshafen, kostet 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Karten sind online bestellbar unter www.bodensee-players.de