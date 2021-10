E-Scooter werden für Menschen mit Behinderung zu gefährlichen Hindernissen

Mehr als 26 000 Fahrten haben die Menschen in Friedrichshafen mit den Leihrollern bislang unternommen. Bis Mitte November können die 200 E-Scooter noch ausgeliehen werden. Dann endet nach drei Monaten die Testphase. Für den Betrieb muss man die App der Firma Tier herunterladen, in der die Parkstationen und Verkehrsregeln abrufbar sind. Jede Minute Fahrt kostet 25 Cent, die Aktivierung des Rollers kostet 1 Euro. Über die App findet der Nutzer Scooter in der Nähe. Sie werden per GPS geortet und auf einer Karte angezeigt. Auch der Akku-Stand der einzelnen Fahrzeuge ist dort hinterlegt. Die Polizei verzeichnet im Testzeitraum der E-Scooter in Friedrichshafen mit den Leihrollern keine Unfälle.