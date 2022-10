Wenn die Turnhalle zur Shopping-Meile wird: St. Elisabeth organisiert Outlet für den guten Zweck

Die Veranstaltung findet in den Räumen der St. Elisabeth Mädchen- und Jungenrealschule in der Werastraße 23 in Friedrichshafen statt. Eingekauft werden kann in der Turnhalle der Schule am Freitag, 7. Oktober, von 14 Uhr bis 19 Uhr und am Samstag, 8. Oktober, von 10 Uhr bis 16 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.st.elisabeth-fn.de

Unter dem Motto „Shoppen für den guten Zweck“ lädt die Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth am 7. und 8. Oktober zum Outlet-Shopping ein. Die Einnahmen sollen an die „Aktion Hoffnung“, an „Häfler helfen“ und das „Bophelo Children und Youth Centre“ in Marseille in der Nähe von Ladybrand (Südafrika) gehen.

Zum Verkauf angeboten werden Markenkleidung und Accessoires, teilen die Veranstalter mit. „Dabei handelt es sich ausschließlich um Neuware, die während der Geschäftsschließungen in der Corona-Zeit nicht verkauft werden konnten“, erklären Schwester Christa Maria und Lehrerin Sandra Meier, die die Veranstaltung namens „Outlet plus“ organisiert haben.

Da es gesetzlich verboten ist, Neuware zu entsorgen, habe die Aktion Hoffnung diese Ware erhalten, erklärt Schwester Christa Maria. Und so kann die Schule Damen- und Herrenbekleidung, Sport- und Badebekleidung, Gürtel, Schals und weitere Accessoires namhafter Hersteller zu günstigen Preisen verkaufen und die Einnahmen einem guten Zweck spenden.

Die Waren werden stark reduziert angeboten. „Viele Sachen sind über 50 Prozent reduziert“, berichten Schwester Christa Maria und Sandra Meier, die vonseiten der Schule den Outlet mitorganisieren. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Eine-Welt-Laden und der „Aktion Hoffnung“ statt. „Wir machen diesen Markt zum ersten Mal und es ist auch nicht sicher, ob sich das wiederholt.“

Zum Verkauf kommt Bekleidung in den unterschiedlichsten Kleidergrößen –„auch in XS, sodass Jugendliche auch etwas finden“, sagt Schülerin Hannah Schobloch. Sie ist ein der insgesamt 70 Helfer, die am Wochenende im Einsatz sind. Da die Realschule als Fair-Trade-Schule zertifiziert ist, käme der Verkauf auch diesem Gedanken entgegen. „Sonst könnten die Sachen beispielsweise in andere Länder verschifft und dort verbrannt werden“, sagt Schülerin Clara Thoma.

Demnach sei die Veranstaltung nicht als einfacher Outlet zu verstehen, sondern als „Outlet plus“. Das Plus hebe den Nachhaltigkeitsgedanken und den sozialen Zweck heraus. Und so wird am kommenden Wochenende die Turnhalle von St. Elisabeth zur Shopping-Meile – samt Umkleidekabinen und der Möglichkeit mit EC-Karte zu bezahlen, berichtet Lehrerin Sandra Meier.

Die Schülerinnen und Schüler helfen beim Aufbau und Verkauf. Die Besucher bekommen ebenfalls Kaffee, Kuchen und Getränke serviert. Der Erlös soll zu hundert Prozent an die drei Organisationen weitergegeben werden.