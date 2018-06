Die Tage werden wieder kürzer, die Blätter bunter – der Häfler Literaturherbst steht vor der Tür. 14 Partner aus den Bereichen Kultur, Schulen, Verwaltung und Buchhandel bieten ab dem 16. Oktober zwei Wochen lang ein literarisches Programm rund um das Leitmotiv „Mut?“.

Auftakt des Literaturherbstes ist am Freitag, 16. Oktober, von 15 bis 22 Uhr an verschiedenen Orten mit dem Veranstaltungsreigen „Aufgeblättert“. Zunächst bietet das Medienhaus eine Leseaktion für die ganze Familie, danach besucht Birge Tetzner das Medienhaus mit einem Hörspiel, das Kindern die Archäologie näherbringen soll. Ab 17 Uhr lesen Schüler der Bodensee-Schule St. Martin eigene Texte zum Thema „Mut ist ...“ im Kulturhaus Caserne, darauf folgt ein kurzer Auszug aus der szenischen Lesung „Liebe in der Zeit des Rassenwahns“.

Die ausführliche Lesung beginnt am Samstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr in der Bodenseebibliothek im Max-Grünbeck-Haus. Zwischen 19 Uhr und 22 Uhr bietet das Kulturhaus Caserne am ersten Abend außerdem weitere Veranstaltungen, wie eine Podiumsdiskussion zum Thema „Mut zur Geschichte“, eine Debatte zwischen Studenten und Dozenten, ein kurzer Poetry Slam und eine Veranstaltung mit Lyrik und Musik. Das vielfältige Programm hole die Menschen aus ihren einsamen Lesesesseln und biete ihnen die Möglichkeit Literatur gemeinsam zu erleben, wünscht sich Stadtmarketing-Chef und Organisator Thomas Goldschmidt.

Der Literaturherbst soll den Buchhandel vor Ort stärken und den Menschen zeigen, dass er mehr zu bieten hat als der anonyme Onlinehandel, sagt Goldschmidt. Die wichtigste Neuerung dieses Jahres ist die Einführung eines Themas. „Mut?“ sei als Thema passend, da es sowohl eine leitende Funktion habe, aber den Veranstaltern und Partnern auch genug Freiraum für eigene Ideen lasse, erklärt Friederike Lutz, Referentin des Kulturbürgermeisters, die gemeinsam mit Goldschmidt den Literaturherbst organisiert.

Nach dem vergangenen Jahr hätten sie gemeinsam mit den Partnern festgestellt, dass die Literaturveranstaltung einen roten Faden brauche, der alle Veranstaltungen miteinander verbindet. Sie hätten nach Ideen gesucht und seien auf das Thema „Mut“ gestoßen, das sich durch alle Vorschläge ziehe. „Für manche ist es ja schon Mut, sich überhaupt mit Literatur zu beschäftigen“, sagt Goldschmidt.

Ziel der Aktion ist es unter anderem, viele Menschen dazu zu ermutigen, sich für Literatur zu begeistern. Gerade für Kinder werden viele Veranstaltungen angeboten, da der Literaturherbst wie bereits im vergangenen Jahr zeitgleich mit den Frederick-Wochen läuft, die seit 1997 die Lust am Lesen steigern sollen.

Das Gesamtprogramm gibt es online unter .